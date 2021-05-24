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Lufthansa объявила о приостановке полетов над Беларусью

25.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке полетов над воздушным пространством Беларуси,


Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

 

«Lufthansa прекращает полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.


Напомним, 24 мая сообщалось, что рейс Lufthansa был задержан в Минске из-за сообщения о возможном теракте на борту. На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Людей тогда вывели, а на борту была организована проверка на наличие подозрительных предметов.

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке полетов над воздушным пространством Беларуси,
 
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