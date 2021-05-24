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Лукашенко завтра, 25 мая, выступит с заявлением "по поводу всего происходящего"
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".
"По информации Пула Первого, завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", -
Как сообщалось, в воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси.
Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".
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