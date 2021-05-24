цитирует Интерфакс сообщение, опубликованное в telegram-канале в понедельник. "По информации Пула Первого, завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", -Интерфакс сообщение, опубликованное в telegram-канале в понедельник.





Как сообщалось, в воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси.





Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.









Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ





Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.



