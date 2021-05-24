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Reuters: авиакомпании ищут способы облетать Беларусь
Источник материала: Партизан
"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Беларусью, с целью обеспечения возможности облета белорусской территории, если они изъявят такое желание", - заявили агентству в организации.
Об этом в понедельник сообщило агентство
Агентство отмечает, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Беларуси на рейсах, направляющихся в Азию, в связи с закрытием восточной части воздушного пространства Украины.
В организации также сообщили, что в течение недели, предшествующей 19 мая, около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Беларуси. В том числе -- совершали посадку или взлет,
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"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Беларусью, с целью обеспечения возможности облета...
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