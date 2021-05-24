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Видео. Роман Протасевич не в больнице

25.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанный Роман Протасевич не в больнице, об этом сообщила спикер МВД Ольга Чемоданова. (Дополнено)

В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска — эти сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в следственном изоляторе №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — цитирует НН Ольгу Чемоданову. 

В подкрепление этого сообщения и появилось видео.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный Роман Протасевич не в больнице, об этом сообщила спикер МВД Ольга Чемоданова. (Дополнено)
 
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