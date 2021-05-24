Как в 90-х: четверо оршанцев вымогали несуществующие долги – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Витебского управления ГУБОПиК задержали четверых жителей Орши, которые требовали у жителя райцентра отдать несуществующие долги.Один из вымогателей оказался знакомым 35-летнего потерпевшего.

"Именно с угроз знакомого и начался шантаж. В начале мая злоумышленник потребовал у потерпевшего деньги, якобы за оказанную услугу по выбиванию долга, затем у "должника" потребовали оплатить поиск людей для благоустройства кладбищ", – сообщили в УВД.

Правоохранители отметили, что в обоих указанных случаях договоренности по оказанию услуг были не выполнены, но с оршанца начали требовать 1400 долларов США. В случае неоплаты мужчине угрожали физической расправой, в том числе в отношении членов семьи.

Поначалу оршанец скрывался от "коллекторов", но потом обратился в милицию. В результате проведения оперативных мероприятий всех злоумышленников задержали во время передачи "долга". По словам правоохранителей, перед задержанием преступники шутили, что их может "взять" милиция во время передачи денег.

Следователи дали правовую оценку действиям оршанцам и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц.