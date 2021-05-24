Россия способна защитить мир от 8000 крылатых ракет НАТО

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эти ударные комплексы изначально созданы для агрессии. Ранее ракеты НАТО "регулировали кризисы" и "сеяли демократию" в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии. Сегодня только могущественное противоракетное оружие России останавливает альянс от дальнейшего тиражирования агрессивных военных операций на территории независимых государств Евразии, произвольно назначаемых "изгоями" в Вашингтоне и Брюсселе.

Генеральный директор российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что страны НАТО "скопили" более 8000 новых крылатых ракет, и это основное оружие воздушно-космического нападения. А еще секретные космопланы США X-37 на орбите Земли могут нести на борту ядерное оружие: "Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – до шести".

Соединенные Штаты планируют до 2025 года вывести на орбиту еще два космических аппарата, нарастив группировку X-37 до восьми, и это серьезный вызов. Однако Новиков подчеркнул, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения.

Концерн "Алмаз-Антей" производит более 30 видов многофункциональных мобильных радиолокационных комплексов. Так, РЛС "Небо-М" прекрасно "видит" новейшие малозаметные боевые самолеты, включая американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Высокотехнологичную линейку продолжают могущественные зенитные ракетные системы ПВО – ПРО С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей", не имеющие аналогов в мире. Развитие подобных вооружений – стратегический приоритет РФ. Новые вызовы и угрозы требуют оперативного и эффективного реагирования, очередная серия совещаний минобороны и ОПК по вопросам военного строительства и развития вооружений под руководством российского президента Владимира Путина стартует 25 мая.

Космическая угроза

Крылатые ракеты большой дальности в СМИ давно "разобрали по винтику". Космоплан US Space Force X-37 совершил свой первый 220-суточный полет за пределы атмосферы Земли в 2010 году, и все же остается "темной лошадкой". О его возможностях известно относительно немного. Программу еще в 2004 году засекретили, и до недавнего времени специалисты гадали: является космоплан военной угрозой или научным экспериментом NASA и агентства DARPA? С каждым запуском растет продолжительность пребывания на орбите многоразовых беспилотников. К примеру, четвертый полет X-37 продолжался 718 суток, а пятый – 780.

По официальной информации, программа X-37 – экспериментальная отработка технологий в сфере многоразовых беспилотных космических кораблей с той или иной полезной нагрузкой. Аппарат имеет длину 9 м, размах крыла 4,5 м, стартовый вес 5 тонн, и способен взять на борт (в центральный отсек объемом несколько кубометров) около одной тонны полезной нагрузки. Очертаниями космоплан напоминает советский многоразовый корабль "Буран" или американский Space Shuttle.

Запуски американских космопланов производились при помощи ракет-носителей Atlas V 501 и Falcon 9. На околоземных орбитах высотой от 200 до 750 км аппараты вели разведку, маневрировали, сбрасывали полезную нагрузку. Издание Military Watch 23 мая приоткрыло завесу тайны над специализацией аппарата: "X-37 может нанести ядерные удары из космоса". Реализация таких возможностей запрещена международными соглашениями, но авторы издания сразу же (в заголовке) обозначили и вероятную цель: "Способна ли Россия остановить ядерный удар X-37?". Американцы считают, что подобные аппараты могут дать США решающее преимущество в потенциальной войне будущего. Фактически Х-37 является частью программы милитаризации космоса, и не случайно в 2019 году официально создали шестой вид ВС США – Космические силы. Россия вынуждена адекватно реагировать на угрозу из космоса.

Асимметричный ответ

Экономически нецелесообразно строить "зеркальный" флот беспилотных космических истребителей, хотя это технологически возможно, и подобные аппараты у России имеются. Эффективнее и дешевле – формирование современной противоракетной и противоспутниковой обороны на земле.

При необходимости, российская гиперзвуковая система ПВО-ПРО дальнего действия С-500 "Прометей" успешно "снимет" с орбиты космические самолеты и спутники противника. Характеристики С-500 значительно превосходят систему С-400 и обеспечивают 600-километровый радиус поражения целей, летящих со скоростями до 25 тысяч км/час. Система "Прометей" создана для борьбы с широким спектром техники, включая средства воздушно-космического нападения (и с теми, которые пока даже не изобрели) – на высотах до 200 км. Напомню, ЗРС С-400 "Триумф" разработана с учетом боевых возможностей истребителей пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США, работает на высотах от 5 метров до 60 километров, радиус поражения целей – 400 км.

Следующее поколение российских тяжелых истребителей-перехватчиков – МиГ-41 – будет разработано в первую очередь для боевых действий в ближнем космосе. Ранее генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что технологически совершенно новый самолет будет летать на скоростях 4-5 Махов, то есть свыше 6000 км/час, и выполнять задачи в космосе. Пилотируемый аппарат разрабатывается с перспективой перехода к производству базовой беспилотной версии.

Сегодня для нейтрализации космических самолетов и спутников противника Воздушно-космические силы РФ способны использовать модернизированные МиГ-31, которые считаются наиболее могущественными воздушными бойцами в мире, несмотря на появление боевых самолетов пятого поколения. Истребитель МиГ-31 четвертого поколения способен нести арсенал весом более 9 тонн и применять грозное ракетное оружие на скоростях до 2,83 Маха. По данным Military Watch, МиГ-31 может применять свое вооружение и в ближнем космосе.

На фоне совершенных российских систем ПВО-ПРО и истребительной авиации боевое превосходство американских беспилотных космопланов X-37 неочевидно – слишком уязвимы на орбите Земли. Тем более доступными целями являются крылатые ракеты США и НАТО, их количество не обеспечивает качественного скачка. Россия остается лидером в разработке и производстве высокотехнологичных систем вооружений и этим укрепляет мир на планете.