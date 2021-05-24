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Саммит ЕС запретил белорусским самолетам летать в Евросоюз
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.
Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси.
Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, сообщает
Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Также саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
Ограничение перелетов
«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в заявлении.
Если авиаперевозчикам Беларуси будет полностью запрещен доступ в ЕС, то в отношении европейских авиакомпаний в постановлении саммита речь идет лишь о транзитных полетах через воздушное пространство Беларуси и ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в эту страну.
Далее все решения о воздушном сообщении с Беларусью будут принимать власти государств Евросоюза и сами авиакомпании.
Международное расследование
«Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент», — говорится в документе.
Как заявил на саммите спикер Европейского парламента Давид Сассоли, международное расследование, «без сомнения, необходимо, чтобы выяснить, были ли подвергнуты риску безопасность воздушного судна и жизни его пассажиров в результате действий суверенного государства». По его словам, оно должно установить, стало ли требование о посадке воздушного судна нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
Спикер ЕП призвал лидеров ЕС принять жесткие меры против Беларуси. «Сегодня вечером на нас лежит огромная ответственность доказать, что ЕС не является бумажным тигром», — сказал Сассоли.
Многие лидеры ЕС по прибытии на саммит описывали действия властей Беларуси как «угон самолета», фактически пытаясь их приравнять к террористической деятельности.
Новые санкции
«Саммит ЕС поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответствующих санкционных режимов», — отмечается в итоговом заявлении по Беларуси.
По прибытии на саммит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз намерен принять новые рестриктивные меры против физических лиц, ответственных за посадку самолета, а также против госкомпаний и бизнеса этой страны, «финансирующих режим».
Согласно существующей процедуре, теперь с предложениями о содержании новых ограничительных мер должны выступить страны ЕС и внешнеполитическая служба Евросоюза, а затем их должен согласовать и утвердить Совет ЕС на министерском уровне, после чего санкции вступят в силу.
Лидеры ЕС также выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой Минском дипломатов этой страны, которую в Брюсселе назвали «необоснованной».
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Авиаперевозчиков Евросоюза призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси.
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