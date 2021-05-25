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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Чехии на ЧМ-2021

25.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Чехии на ЧМ-2021

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Чехии в овертайме на ЧМ-2021, который проходит в Риге.

Матч завершился со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1).

Следующая игра пройдет 26 мая в 20:15. Белорусы встретятся с командой Великобритании. 

Фото: iihf.com 

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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Чехии в овертайме на ЧМ-2021, который проходит в Риге. Матч завершился со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1). Следующая игра пройдет 26 мая в 20:15....
 
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