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Появилось первое видео с Романом Протасевичем после задержания
Источник материала: ОНТ
Тем временем в отдельных интернет-ресурсах активно распространяются фейки, связанные с инцидентом с самолетом. Один из них – относительно состояния здоровья
Как следует из опубликованного в Сети видео, в действительности Протасевич даёт признательные показания. Жалоб на состояние здоровья от него не поступало,
ВИДЕО:
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Тем временем в отдельных интернет-ресурсах активно распространяются фейки, связанные с инцидентом с самолетом. Один из них – относительно состояния...
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