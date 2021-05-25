Появилось первое видео с Романом Протасевичем после задержания

Источник материала: ОНТ

Тем временем в отдельных интернет-ресурсах активно распространяются фейки, связанные с инцидентом с самолетом. Один из них – относительно состояния здоровья задержанного Романа Протасевича . Якобы, по информации его матери, он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска.

Как следует из опубликованного в Сети видео, в действительности Протасевич даёт признательные показания. Жалоб на состояние здоровья от него не поступало, сообщила ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

ВИДЕО: https://t.me/zheltyeslivy

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