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Собака ленится запрыгнуть в машину, поэтому ей приходится помогать (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Отправляясь в поездку на машине, эта собака не горит желанием напрягаться. Поэтому даже запрыгнуть в авто ей помогает хозяин. Видео опубликовано в TikTok.
Избалованной ленивой собаке всего-то и надо, что уставиться умильным и выжидающим взглядом – и ей помогут. Пользователи Сети лишь посмеялись над любимицей, но отметили, что отказать такой милашке невозможно.
Фото: pixabay
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Отправляясь в поездку на машине, эта собака не горит желанием напрягаться. Поэтому даже запрыгнуть в авто ей помогает хозяин. Видео опубликовано в TikTok. ...
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