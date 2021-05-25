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Особенный фестиваль для особенных людей: в Ивацевичах молодые специалисты представили своё профмастерство
Источник материала: ОНТ
Новый – уникальный в социальном смысле – фестиваль профессионального мастерства провели в Брестской области. На одной площадке он объединил «особенных» специалистов и волонтеров. Общение, обучение, возможность выявить одарённых детей – проект пилотный и очень важный – как ребят с ограниченными возможностями, так и для всего общества.
75 молодых мастеров и 26 направлений – парикмахеры, швеи, косметологи, слесари, педагоги – с самого утра на площадках кипит работа. Участники профессионально выполняют задания, демонстрируя всё, чему научились в колледжах и лицеях.
Видя, как мастерски справляются с заданиями, сложно представить, что конкурсанты – люди с особыми потребностями, ребята с инвалидностью.
Перед большой аудиторией, когда умения оценивают зрители, эксперты и даже потенциальные работодатели, ребята выступают впервые. Немного волнуются. Но это тоже бесценный опыт.
Никите – 17, время определяться с профессией. Благодаря усердию и огромной силе воли парень освоил сложную технику лепки. Пока все поделки – для друзей, но, возможно, именно с ними будет связано будущее Никиты.
У каждого конкурсанта своя история и медицинский диагноз, который еще несколько лет назад мог перечеркнуть мечту освоить профессию. Практика и опыт разрушил если не все, то многие стереотипы. Так возникла идея провести в регионе особенный – и даже особый – фестиваль, взяв за основу известное во всём мире движение World skills.
Ребят с инвалидностью сегодня готовы принять все учебные заведения региона. Но проблема масштабнее трудоустройства – важнее воспитывать инклюзивное общество, начиная со школы, заканчивая трудовыми коллективами. Такие проекты – еще один шаг навстречу людям с особыми потребностями и с огромным желанием реализоваться в профессии и обществе.
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Особенный фестиваль для особенных людей: в Ивацевичах молодые специалисты представили своё профмастерство
Новый – уникальный в социальном смысле – фестиваль профессионального мастерства провели в Брестской области. На одной площадке он объединил «особенных»...
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