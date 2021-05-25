Особенный фестиваль для особенных людей: в Ивацевичах молодые специалисты представили своё профмастерство

Источник материала: ОНТ

Новый – уникальный в социальном смысле – фестиваль профессионального мастерства провели в Брестской области. На одной площадке он объединил «особенных» специалистов и волонтеров. Общение, обучение, возможность выявить одарённых детей – проект пилотный и очень важный – как ребят с ограниченными возможностями, так и для всего общества.





75 молодых мастеров и 26 направлений – парикмахеры, швеи, косметологи, слесари, педагоги – с самого утра на площадках кипит работа. Участники профессионально выполняют задания, демонстрируя всё, чему научились в колледжах и лицеях.

Видя, как мастерски справляются с заданиями, сложно представить, что конкурсанты – люди с особыми потребностями, ребята с инвалидностью.

Перед большой аудиторией, когда умения оценивают зрители, эксперты и даже потенциальные работодатели, ребята выступают впервые. Немного волнуются. Но это тоже бесценный опыт.

Никите – 17, время определяться с профессией. Благодаря усердию и огромной силе воли парень освоил сложную технику лепки. Пока все поделки – для друзей, но, возможно, именно с ними будет связано будущее Никиты.

У каждого конкурсанта своя история и медицинский диагноз, который еще несколько лет назад мог перечеркнуть мечту освоить профессию. Практика и опыт разрушил если не все, то многие стереотипы. Так возникла идея провести в регионе особенный – и даже особый – фестиваль, взяв за основу известное во всём мире движение World skills.

Татьяна Жук, директор Брестского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: «Уникальность фестиваля в том, что он проводится впервые и охватывает наиболее уязвимую категорию ребят, которые хотели бы почувствовать свою значимость. Глядя на ребят, с какой заинтересованностью они готовились к этому конкурсу, как они пытаются посоревноваться в тех компетенциях, которые они представляют, с какой гордостью они демонстрируют готовые продукты своего труда, ты понимаешь, что идея созрела и удалось ее реализовать».

Вера Шаповал, начальник управления общего среднего, специального и профессионального образования управления по образованию Брестского облисполкома: «Безусловно, хотелось, чтобы больше работодателей не боялись принимать на работу выпускников этой категории. Потому что они тоже умеют, знают очень много. И могут выполнять работу со всеми работниками, которые выпускаются».

Ребят с инвалидностью сегодня готовы принять все учебные заведения региона. Но проблема масштабнее трудоустройства – важнее воспитывать инклюзивное общество, начиная со школы, заканчивая трудовыми коллективами. Такие проекты – еще один шаг навстречу людям с особыми потребностями и с огромным желанием реализоваться в профессии и обществе.





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