В Гродненском зоопарке – бэби-бум. Рассказываем, на кого из детёнышей животных уже можно посмотреть

Источник материала: ОНТ

В Гродненском зоопарке с приходом тепла прибавилось и посетителей, и постояльцев. Старт летнего сезона – время бэби-бума. Некоторые звери до сих пор прячут потомство от людских глаз. Те, кто уже успел немного подрасти, бегают по вольерам и с удовольствием позируют перед объективами. Здесь и подкидыши – их тоже в этом году много.





К весеннему пополнению в зоопарке всегда готовятся заранее. В этом году здесь царит небывалая суета – малышей как никогда много. Родительница западно-сибирского филина распушила перья и согревает своего стеснительного детеныша. Прячется за спинами родителей и маленький муфлон – каждый год семейство приносит приплод. Козлята же любят внимание – резвятся и активно знакомятся со всеми.

Елена Каминская, методист Гродненского зоопарка: «У нас еще носуха привела детенышей, но пока мы их не видели, сами не знаем, кто и сколько, будут вислобрюхие свинки, будут лисята, остальное в секрете, потому что сами иногда узнаем, что какой-то сюрприз у нас происходит и кто-то рождается».

Большинство малышей, когда немного окрепнут, отправятся на контактную площадку – здесь ее называют «бабушкин дворик». Открыта специально для самых юных посетителей. Кролики, козы, еноты, морские свинки – летом здесь живет больше 20 видов животных. Всех можно трогать, гладить, брать на руки.

Любимец посетителей – самец альпака Каштан. Говорят, добрый, общительный и очень терпеливый. Во всяком случае он стойко переносит бесконечные визиты козлят. Вот они еще не увидели, что тут есть угощение. А вообще регулярно приходят вот так вот угоститься к соседу травой и овощами в надежде, что здесь будет обязательно вкуснее.

Лисята после карантина тоже переедут поближе к людям. Пока живут под наблюдением, набирают вес, питаются мясом, яйцами, молоком. Лисята – подкидыши, их нашли за городом в стоге соломы. Специалисты уже шутят, что с приходом тепла в зоопарке открывается не только «детский звериный сад», но и приют. В клетке на улице обживаются ушастые совы – тоже сироты. Рядом в вольере своей очереди обедать настойчивым чириканьем добиваются скворцы.

Наконец в открытый вольер переехала и местная звезда – маленькая львица Джина. За ее судьбой с рождения следил весь город – впервые за долгую историю зоопарка в неволе львы дали потомство. Но вскоре мать отказалась кормить малышку, ее выхаживали всем коллективом. Сейчас Джина обживается на новом месте – полюбила гулять и в теплую погоду почти весь день лежит на траве, радостно встречает посетителей.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка: «Первые дни мы дежурили у нее, практически в течение всего дня она находилась с нами. Она даже кушала только в нашем присутствии. Конечно, ее немножко напугала соседи – даже соседство с папой ее напрягло. Но два дня – и девочка освоилась. Она очень сильно интересуется детьми. Если небольшое столпотворение посетителей, она чувствует себя свободно. Она может даже, вот дети бегают, она за ними бегает тоже, играется, ей это интересно».

Лето в зоопарке – тоже пора горячая, многие семейства еще могут порадовать пополнением. Работники зоопарка этого очень ждут. Потомство в неволе – знак того, что животные живут в комфорте. Особенно надеются на пары кошачьих. Тигрята и львята – любимчики публики любого возраста.





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