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В Гродненском зоопарке – бэби-бум. Рассказываем, на кого из детёнышей животных уже можно посмотреть
Источник материала: ОНТ
В Гродненском зоопарке с приходом тепла прибавилось и посетителей, и постояльцев. Старт летнего сезона – время бэби-бума. Некоторые звери до сих пор прячут потомство от людских глаз. Те, кто уже успел немного подрасти, бегают по вольерам и с удовольствием позируют перед объективами. Здесь и подкидыши – их тоже в этом году много.
К весеннему пополнению в зоопарке всегда готовятся заранее. В этом году здесь царит небывалая суета – малышей как никогда много. Родительница западно-сибирского филина распушила перья и согревает своего стеснительного детеныша. Прячется за спинами родителей и маленький муфлон – каждый год семейство приносит приплод. Козлята же любят внимание – резвятся и активно знакомятся со всеми.
Большинство малышей, когда немного окрепнут, отправятся на контактную площадку – здесь ее называют «бабушкин дворик». Открыта специально для самых юных посетителей. Кролики, козы, еноты, морские свинки – летом здесь живет больше 20 видов животных. Всех можно трогать, гладить, брать на руки.
Любимец посетителей – самец альпака Каштан. Говорят, добрый, общительный и очень терпеливый. Во всяком случае он стойко переносит бесконечные визиты козлят. Вот они еще не увидели, что тут есть угощение. А вообще регулярно приходят вот так вот угоститься к соседу травой и овощами в надежде, что здесь будет обязательно вкуснее.
Лисята после карантина тоже переедут поближе к людям. Пока живут под наблюдением, набирают вес, питаются мясом, яйцами, молоком. Лисята – подкидыши, их нашли за городом в стоге соломы. Специалисты уже шутят, что с приходом тепла в зоопарке открывается не только «детский звериный сад», но и приют. В клетке на улице обживаются ушастые совы – тоже сироты. Рядом в вольере своей очереди обедать настойчивым чириканьем добиваются скворцы.
Наконец в открытый вольер переехала и местная звезда – маленькая львица Джина. За ее судьбой с рождения следил весь город – впервые за долгую историю зоопарка в неволе львы дали потомство. Но вскоре мать отказалась кормить малышку, ее выхаживали всем коллективом. Сейчас Джина обживается на новом месте – полюбила гулять и в теплую погоду почти весь день лежит на траве, радостно встречает посетителей.
Лето в зоопарке – тоже пора горячая, многие семейства еще могут порадовать пополнением. Работники зоопарка этого очень ждут. Потомство в неволе – знак того, что животные живут в комфорте. Особенно надеются на пары кошачьих. Тигрята и львята – любимчики публики любого возраста.
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В Гродненском зоопарке с приходом тепла прибавилось и посетителей, и постояльцев. Старт летнего сезона – время бэби-бума. Некоторые звери до сих пор прячут...
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