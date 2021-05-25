ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стал известен результат теста на наркотики солиста выигравшей «Евровидение» группы Maneskin

25.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стал известен результат теста на наркотики солиста выигравшей «Евровидение» группы Maneskin

Дамиано Давид, солист итальянской группы Maneskin, которая победила в 2021 году на песенном конкурсе «Евровидение», сдал тест на запрещенные вещества. Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

После новостей об употреблении наркотиков артистом в Зеленой комнате финала конкурса 22 мая Европейский вещательный союз по запросу итальянской делегации провел анализ всех фактов. Также были изучены все имеющиеся видеозаписи. Дамиано Давид добровольно сдал тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

В официальном заявлении отмечается, что в Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и Европейский вещательный союз считает этот вопрос закрытым.

Фото: twitter / thisismaneskin

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дамиано Давид, солист итальянской группы Maneskin, которая победила в 2021 году на песенном конкурсе «Евровидение», сдал тест на запрещенные вещества. Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэнэ Фазэль назваў непрымальнай замену афіцыйнага сьцяга на бел-чырвона-белы падчас хакейнага чэмпіянату ў Рызе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by