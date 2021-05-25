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Стал известен результат теста на наркотики солиста выигравшей «Евровидение» группы Maneskin
Источник материала: ОНТ
Дамиано Давид, солист итальянской группы Maneskin, которая победила в 2021 году на песенном конкурсе «Евровидение», сдал тест на запрещенные вещества. Об этом
После новостей об употреблении наркотиков артистом в Зеленой комнате финала конкурса 22 мая Европейский вещательный союз по запросу итальянской делегации провел анализ всех фактов. Также были изучены все имеющиеся видеозаписи. Дамиано Давид добровольно сдал тест на наркотики, который дал отрицательный результат.
В официальном заявлении отмечается, что в Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и Европейский вещательный союз считает этот вопрос закрытым.
Фото: twitter / thisismaneskin
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Дамиано Давид, солист итальянской группы Maneskin, которая победила в 2021 году на песенном конкурсе «Евровидение», сдал тест на запрещенные вещества. Об этом сообщает...
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