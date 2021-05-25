Головченко и Мишустин обсудили по телефону ситуацию с приземлением в Минске самолета компании Ryanair

Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси и председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА.

Головченко и Мишустин дополнительно обсудили график ближайших контактов на правительственном уровне, а также ход работы над союзными программами.

Фото: БЕЛТА

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