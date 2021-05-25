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Головченко и Мишустин обсудили по телефону ситуацию с приземлением в Минске самолета компании Ryanair
Источник материала: ОНТ
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси и председателя правительства Российской Федерации. Об этом
Головченко и Мишустин дополнительно обсудили график ближайших контактов на правительственном уровне, а также ход работы над союзными программами.
Фото: БЕЛТА
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Головченко и Мишустин обсудили по телефону ситуацию с приземлением в Минске самолета компании Ryanair
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси и председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА. Головченко и Мишустин...
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