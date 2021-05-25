Стало известно, где находится Роман Протасевич

Источник материала: ОНТ

В интернете появилась информация от лица матери Романа Протасевича, что он находится в одной из больниц Минска. Это не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сейчас Протасевич находится под стражей в следственном изоляторе № 1. Жалоб на состояние здоровья от него не поступало.





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