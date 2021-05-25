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Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай увеличился почти на 90%

25.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай увеличился почти на 90%

Почти на 90% увеличился экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай с начала года. Итоги квартала подвели в Минсельхозпроде. 


Не только в Поднебесную, поставки нашей продукции выросли по всем направлениям сотрудничества. Заработали предприятия полтора миллиарда долларов – это больше, чем за такой же период прошлого года. Специалисты отмечают: больше всего экспорт увеличился в страны дальней дуги. Высокий спрос на нашу продукцию традиционно на рынках стран СНГ и Евросоюза.

Убедиться в этом можно будет и на международной выставке «Белагро», которую на следующей неделе примет Минск. Пятидневный форум станет рекордным по числу участников – более 400 компаний из 16 стран. Как правило, на этой площадке находятся новые партнёры и подписываются крупные контракты. 

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Теги: Минск
 
 
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Почти на 90% увеличился экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай с начала года. Итоги квартала подвели в Минсельхозпроде.  Не только в Поднебесную, поставки...
 
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