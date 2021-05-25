Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: хронология, реакция Запада и России

Источник материала: ОНТ

Ситуация с приземлением в белорусской столице Boeing компании Ryanair – эта новость не сходит сегодня с лент мировых новостей. Оценки, суждения, комментарии – самые разные. Но факт остаётся фактом: инцидент внештатный и был связан с угрозой взрыва. Специалисты продолжают расследовать причины ЧП лайнера, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, чтобы дать полноценное заключение, что это было. Белорусская сторона готова пригласить международных экспертов любого уровня в Минск для проведения расследования. Что главное – всестороннего и объективного. Но кто-то уже поспешил с выводами.





Фрагмент записи разговора диспетчера с пилотами Boeing. Никакой двусмысленности – пилот конкретно и четко дает понять, что инициатива приземляться в Беларуси исходит от экипажа. Это его решение. Разворот – и спустя минуты садится в Национальном аэропорту Минск. Причина – сообщение о минировании самолёта.

Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта: «Дело в том, что по международным правилам ближайший аэропорт оказался Минск, и по этим правилам командир принял решение сделать посадку именно у нас. Это было решение командира экипажа, поэтому самолет произвел посадку в Национальном аэропорту» .

Всё по лётным инструкциям. Диспетчеры по международным документам обязаны были предложить для посадки Минск, пилоты Ryanair приняли решение садиться в Беларуси, опираясь на главный фактор – безопасность. Экипаж, пассажиры, наземные объекты.

Артём Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «По данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было. Решение самостоятельно принято экипажем. Ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь».

Все действия осуществлялись согласно международным инструкциям. Это подтвердили и в отделе коммуникации литовского международного аэропорта. О ситуации оперативно доложили Президенту Беларуси. Было дано распоряжение обеспечить всё необходимое для безопасности и принять борт! Принять борт просили и Афины, и Вильнюс. Капитан судна мог выбрать аэродром: Варшава, Львов, Афины или Вильнюс, до которого оставалось 73 километра. До Минска было 185. После разворота борта на ЧП отреагировали военно-воздушные силы страны. Ни о каком принуждении даже не может быть и речи – для этого необходимо приблизиться к самолету. Этого не было. Но ни одной фотографии, ни визуального контакта с пилотами – и это подтверждает маршрут истребителя. Все расписано по минутам.

Такой инцидент – не первый в мировой истории. Белорусская реакция – адекватна и увязана исключительными правилами. Но Запад начал активно искать в этом политический контекст. Буквально по пунктам это сейчас разбирают эксперты и политологи. Но такой политики в ситуации с самолётами предостаточно. Самый яркий пример – 2013-й год. Президент Боливии летит из России. Португалия и Франция внезапно закрывают для него своё воздушное пространство. Борт вынужденно садится в Австрии. А дальше на борту ищут Эдварда Сноудена. Не нашли. Не извинились.

В ситуации с посадкой в минском аэропорту – всё открыто и честно. Белорусская сторона готова пригласить всех желающих экспертов для расследования. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел.

В этом и есть политическая абсурдность ситуации. Ещё никто не приехал, чтобы прочитать, но уже осуждают. Несколько часов назад министр транспорта Великобритании сообщил, что Альбион запретил летать над островом лайнерам «Белавиа». Ещё дальше пошла Украина. Владимир Зеленский поручил Кабмину страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Но вот парадокс. Пять лет назад идентичный авиаинцидент уже случился в небе над Украиной с бортом «Белавиа». Забыл? Ах да, у него же тогда другая профессия была.

И таких случаев предостаточно! Турция с истребителями сажала самолет Москва – Дамаск и обыскала при закованном в наручники экипаже. Великобритания сделала ровным счетам то же самое, что и Беларусь – из-за ложного минирования. А в иранский пассажирский лайнер едва не влетели израильские истребители. Но ни строчки осуждения от тех, кто сейчас вбрасывает в инфополе откровенную клевету.

На ситуацию отреагировал и российский МИД России. Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация в Беларуси стабилизировалась, но при этом Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

В Брюсселе тоже отреагировали – даже поменяли повестку сегодняшнего саммита Евросоюза. Мало у кого есть сомнения, что там будут «свои» решения, и понятно, в чью пользу. Но опять же, это политика. И оппозиция, и Запад настолько синхронно отреагировали, что невольно на ум приходит совместная попытка разогреть тему дискредитации Беларуси перед саммитом ЕС. Беларусь несет финансовые затраты, задействовав медиков, саперов, спасателей и обеспечивая безопасность, но на Западе видят чуть ли не рейдерский захват. Среди невнятных аргументов, в том числе представителей «всея демократии», к сожалению, не прозвучало, что подобные ситуации сплошь и рядом.

После приземления Boeing пассажиров экстренно эвакуировали, к работе приступили саперы и спасатели. Людям пришлось подождать – это международная практика, которая основывается исключительно на безопасности. В 16:20 самолет готовы были выпускать, но, по соображениям командира судна, борт вылетел позже, после восьми вечера. Однако полет продолжили не все, и именно из-за этого становится понятно, откуда такая политическая истерия Запада. Этим же рейсом летел основатель одного из польских экстремистских Telegram-каналов – Роман Протасевич. Он задержан – и на это целый перечень оснований: «массовые беспорядки», «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Дальше – больше. Протасевич числится в списке причастных к террористической деятельности, в своё время принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В прошлом году был куратором экстремистского Telegram-канала, управлял действиями радикальных группировок и создавал фейки, чтобы поднять протесты.

Очевидно, что решение официального Минска помочь на Западе воспринимают по-иному. Только вот странный приоритет выбрали: политические амбиции вместо жизни и здоровья людей. В Минске с этим определились давно. Абсолютный приоритет – безопасность. И если к расследованию хотят присоединиться западные эксперты – пожалуйста, только вот новый вопрос – а как они прилетят в Беларусь, если Запад сам же вводит запреты?

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