Действия белорусских авиационных властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствовали международным нормам – МИД РФ

Источник материала: ОНТ

Минска самолета Ryanair соответствовали международным нормам – МИД РФ" class="one-news__figure-img">

МИД России отметил, что действия белорусских авиационных властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствовали международным нормам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство призывает Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций.

В МИД напомнили, что ранее на подобные события, которые происходили в других странах, Запад и международные организации, в том числе ЕС, НАТО и ОБСЕ, реагировали по-другому.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram