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Действия белорусских авиационных властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствовали международным нормам – МИД РФ
Источник материала: ОНТМинска самолета Ryanair соответствовали международным нормам – МИД РФ" class="one-news__figure-img">
МИД России отметил, что действия белорусских авиационных властей вокруг
Министерство призывает Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций.
В МИД напомнили, что ранее на подобные события, которые происходили в других странах, Запад и международные организации, в том числе ЕС, НАТО и ОБСЕ, реагировали по-другому.
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Действия белорусских авиационных властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствовали международным нормам – МИД РФ
МИД России отметил, что действия белорусских авиационных властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствовали международным...
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