5 проблем очень высоких людей. Вот же не повезло!

Источник материала: ОНТ

Вы когда-нибудь думали о том, что в нашем мире почти все адаптировано под людей среднего роста? Поэтому высокие люди часто сталкиваются с проблемами, которые доставляют им дискомфорт. С какими именно? Смотрите нашу подборку.

В самолете им придется очень нелегко. Но всегда есть вариант купить билеты в бизнес-класс.



Фото: bemusedbackpacker.com

К стандартному душу и ванной тоже придется приноровиться.



Фото: news.armblog.am

Кровать лучше заказывать по индивидуальным размерам.



Фото: thesun.co.uk

Не все помещения рассчитаны на высоких людей.



Фото: thesun.ie

В общественном транспорте приходится нагибаться.



Фото: m24.ru





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