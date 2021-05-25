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5 проблем очень высоких людей. Вот же не повезло!
Источник материала: ОНТ
Вы когда-нибудь думали о том, что в нашем мире почти все адаптировано под людей среднего роста? Поэтому высокие люди часто сталкиваются с проблемами, которые доставляют им дискомфорт. С какими именно? Смотрите нашу подборку.
В самолете им придется очень нелегко. Но всегда есть вариант купить билеты в бизнес-класс.
К стандартному душу и ванной тоже придется приноровиться.
Кровать лучше заказывать по индивидуальным размерам.
Не все помещения рассчитаны на высоких людей.
В общественном транспорте приходится нагибаться.
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Вы когда-нибудь думали о том, что в нашем мире почти все адаптировано под людей среднего роста? Поэтому высокие люди часто сталкиваются с проблемами, которые...
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