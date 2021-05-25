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5 проблем очень высоких людей. Вот же не повезло!

25.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 проблем очень высоких людей. Вот же не повезло!

Вы когда-нибудь думали о том, что в нашем мире почти все адаптировано под людей среднего роста? Поэтому высокие люди часто сталкиваются с проблемами, которые доставляют им дискомфорт. С какими именно? Смотрите нашу подборку. 

 

В самолете им придется очень нелегко. Но всегда есть вариант купить билеты в бизнес-класс.


Фото: bemusedbackpacker.com

К стандартному душу и ванной тоже придется приноровиться.


Фото: news.armblog.am

Кровать лучше заказывать по индивидуальным размерам.


Фото: thesun.co.uk

Не все помещения рассчитаны на высоких людей.


Фото: thesun.ie

В общественном транспорте приходится нагибаться.


Фото: m24.ru


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Вы когда-нибудь думали о том, что в нашем мире почти все адаптировано под людей среднего роста? Поэтому высокие люди часто сталкиваются с проблемами, которые...
 
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