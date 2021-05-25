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О политической пустоте. Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя»

25.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вопросы этого выпуска: Как авторитарные режимы относятся к закону и праву? Декрет о передаче власти Совбезу противоречит Конституции, но волнует ли это власть и почему? Какие могут быть последствия декрета? Пойдет ли Беларусь по пути Казахстана? Что из себя представляет Совет Безопасности в Беларуси? Почему Совет безопасности не сможет стать коллективным Лукашенко?

 
 
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