Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О политической пустоте. Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя» ПОЛИТБЛОГ номер 4.

Вопросы этого выпуска: Как авторитарные режимы относятся к закону и праву? Декрет о передаче власти Совбезу противоречит Конституции, но волнует ли это власть и почему? Какие могут быть последствия декрета? Пойдет ли Беларусь по пути Казахстана? Что из себя представляет Совет Безопасности в Беларуси? Почему Совет безопасности не сможет стать коллективным Лукашенко?