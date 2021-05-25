|
О политической пустоте. Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя»
Источник материала: UDFВопросы этого выпуска: Как авторитарные режимы относятся к закону и праву? Декрет о передаче власти Совбезу противоречит Конституции, но волнует ли это власть и почему? Какие могут быть последствия декрета? Пойдет ли Беларусь по пути Казахстана? Что из себя представляет Совет Безопасности в Беларуси? Почему Совет безопасности не сможет стать коллективным Лукашенко?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)