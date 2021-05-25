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В пьесах Шекспира нашли расистские высказывания

25.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В пьесах Шекспира нашли расистские высказывания
Фото: Peter MacDiarmid / Reuters
Британские культурологи заявили, что некоторые пьесы Уильяма Шекспира следует считать «спорными». В произведениях драматурга специалисты увидели расистские высказывания о красоте «белизны кожи», а также заметили часто встречающееся противопоставление «темного» и «светлого», сообщает Daily Telegraph.

По данным издания, в лондонском театре «Глобус» проходит цикл семинаров «Антирасистский Шекспир», посвященный деколонизации его пьес. В рамках курса специалисты также стремятся обсудить спорные моменты, которые могут помешать восприятию и исполнению его творчества.

На первой встрече эксперты проанализировали комедию «Сон в летнюю ночь», в которой обнаружили «спорную гендерную и расовую динамику». По мнению ученых, в пьесе прослеживается «бинарная система темного и светлого», где положительная роль отдана светлому. Профессор Ванесса Корредера подчеркнула, что подобное сопоставление встречается в каждом произведении Шекспира. «Каждая пьеса о расе, поскольку белизна упоминается в каждой из них», — заявила она.

Шекспировед Стэнли Уэллс не согласился с такой трактовкой, поскольку понятия темного и светлого обладают многогранным смыслом. «Я не думаю, что Шекспир расист, потому что он гораздо искуснее изображает своих персонажей», — заключил эксперт.

Однако участники семинара сошлись во мнении, что подобные «спорные» фразы не мешают любить творчество Шекспира и критически к нему относиться. По мнению специалистов, темнокожие актеры могут придать формулировкам драматурга новый смысл.

Ранее в Англии дети устроили забастовку из-за новых требований к школьной форме. Ученикам запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В ответ на это школьники обвинили руководство учебного заведения в расизме, утверждая, что новые правила притесняют афроамериканцев и мусульман.
 
 
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Британские культурологи заявили, что некоторые пьесы Уильяма Шекспира следует считать «спорными».
 
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