Источник материала: UDF



Фото: Denis Cherkashin / Unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые популярные смартфоны Новая линейка устройств Apple доминирует на рынке смартфонов.

По данным за первый квартал 2021 года, iPhone занимают первые позиции как по продажам, так и по обороту денежных средств. Самым популярным устройством оказался iPhone 12, на который пришлось пять процентов от общего объема продаж. На втором и третьем местах расположились iPhone 12 Pro Max и 12 Pro с долей четыре и три процента соответственно. Замыкают топ-5 iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A. Также в десятке самых востребованных телефонов оказались Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21S и Galaxy A31.Отмечается, что смартфоны Apple назвали главными устройствами с точки зрения генерирования прибыли. Больше всего выручки принес флагман iPhone 12 Pro Max — его доля составляет 12 процентов. На второй и третьей позициях разместились iPhone 12 и iPhone 12 Pro, доля которых составила 11 и 9 процентов соответственно. Ниже расположились iPhone 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. В топ-10 попали еще два смартфона Apple: iPhone 12 mini оказался на шестом, iPhone SE — на десятом месте.Специалисты Counterpoint отметили, что мировая выручка от продаж смартфонов впервые превысила отметку в 100 миллиардов долларов. На рынке лидировали устройства от Apple и Samsung, увеличение выручки связано с релизом большого количества флагманских аппаратов.В конце апреля аналитики CIRP заявили, что iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном на рынке США. Далее в рейтинге расположились iPhone 12 и 12 Pro Max, на которые приходится примерно по 20 процентов, ниже — iPhone 12 Pro.