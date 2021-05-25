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Названы самые популярные смартфоны

25.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые популярные смартфоны
Фото: Denis Cherkashin / Unsplash
Новая линейка устройств Apple доминирует на рынке смартфонов. Об этом говорится в актуальном отчете Counterpoint, опубликованном на сайте компании.

По данным за первый квартал 2021 года, iPhone занимают первые позиции как по продажам, так и по обороту денежных средств. Самым популярным устройством оказался iPhone 12, на который пришлось пять процентов от общего объема продаж. На втором и третьем местах расположились iPhone 12 Pro Max и 12 Pro с долей четыре и три процента соответственно. Замыкают топ-5 iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A. Также в десятке самых востребованных телефонов оказались Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21S и Galaxy A31.

Отмечается, что смартфоны Apple назвали главными устройствами с точки зрения генерирования прибыли. Больше всего выручки принес флагман iPhone 12 Pro Max — его доля составляет 12 процентов. На второй и третьей позициях разместились iPhone 12 и iPhone 12 Pro, доля которых составила 11 и 9 процентов соответственно. Ниже расположились iPhone 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. В топ-10 попали еще два смартфона Apple: iPhone 12 mini оказался на шестом, iPhone SE — на десятом месте.

Специалисты Counterpoint отметили, что мировая выручка от продаж смартфонов впервые превысила отметку в 100 миллиардов долларов. На рынке лидировали устройства от Apple и Samsung, увеличение выручки связано с релизом большого количества флагманских аппаратов.

В конце апреля аналитики CIRP заявили, что iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном на рынке США. Далее в рейтинге расположились iPhone 12 и 12 Pro Max, на которые приходится примерно по 20 процентов, ниже — iPhone 12 Pro.
 
 
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