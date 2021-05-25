Источник материала: UDF





Увеличение занятости

Препятствия для роста деловой активности

Бизнес жалуется на нехватку квалифицированных кадров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский бизнес по-прежнему считает риски высокими Несмотря на неплохие оценки текущего положения и перспектив, бизнес по-прежнему оценивает риски как «высокие» и «очень высокие».

Согласно результатам апрельского опроса, стабилизация ситуации в секторе частного бизнеса, которая наступила в марте 2021 года, сохранилась и в апреле. Сегодня бизнес не ожидает дальнейшего ухудшения своего положения. Сводный IPM индекс в апреле составил 51,95. Тем самым он впервые за время наблюдения он оказался в зоне роста, отметили исследователи.В апреле бизнес оценивал свое текущее экономическое положение бизнес скорее как хорошее. Значение индекса составило 55,62, что значимо выше нейтрального уровня в 50. Респондентов, считающих экономическое положение их предприятий хорошим, оказалось 32,7%. Плохим экономическое положение считало только 11,6% опрошенных.Свое финансовое положение бизнес оценивает менее оптимистично. Соотношение положительных и негативных оценок на данный вопрос фактически составляет 1 к 1 (25,8% оценивают финансовое положение своего предприятия как плохое, а 25% – как хорошее).В исследовании говорится, что уже на протяжении двух месяцев частный бизнес в целом не ожидает изменения своего экономического и финансового положения. При этом в оценке перспектив изменения экономического положения разброс ответов несколько больше, чем в случае оценки финансового положения. Ухудшения финансового и экономического положения ожидают 25,5 и 18,5% респондентов, улучшения – 26,1 и 19,6% соответственно.Отмечается, что предприятия в среднем ожидают ускорения роста цен. Если за последние 2–3 месяца отпускные цены увеличились у 26,2% респондентов, то в краткосрочной перспективе роста отпускных цен ожидают 37% компаний.«Это наибольший показатель за время опроса, что говорит об увеличении инфляционного давления в экономике», – отметили в ИПМ.В отличие от других показателей занятость в частных компаниях последние месяцы увеличивается. Доля компаний, у которых за последние 2-3 месяца выросло число сотрудников, составила 26,2%. Только 4,1% компаний сократили штат. Более того, бизнес ожидает и дальнейшего увеличения занятости. Увеличить число сотрудников в ближайшие месяцы готовы 37% опрошенных компаний. Сокращения же ожидают только 5,6% респондентов.Отметим, что респонденты по-прежнему рассматривает риски ведения бизнеса как очень высокие (50,6%) или высокие (36,9%). Соответственно, средний балл оценки рисков остается значимо выше 4.В ИПМ отметили, что доступность внешнего финансирования остается низкой, при этом острота проблемы несколько снизилась.В апреле 44% респондентов сказали, что получить кредит или другое внешнее финансирование им сложнее обычного. В начале года так считали две трети респондентов. К тому же в выборке появились компании (9,5%), которые говорят, что возможностей получить кредит стало больше, чем обычно.«Возможно, дело в том, что текущие условия уже начинают восприниматься как «обычные», - отметили исследователи.Основные препятствия для повышения деловой активности практически остаются неизменными. Представители бизнеса выделили пять основных: высокую неопределенность экономической среды, недоверие к правовой системе, макроэкономическую нестабильность, нехватку квалифицированного персонала и низкий спрос.«Высокая неопределенность экономической среды, а недоверие к правовой системе в апреле вышло на второе место. Еще одной важной проблемой является низкий спрос, но ее острота несколько снизилась в последние месяцы. Вместо нее в апреле на 4 место по актуальности вышла проблема нехватки квалифицированного персонала: бизнес расширяется в условиях неопределенности и высоких рисков», – говорится в итоговом отчете исследователями.Также в последние месяцы выросла актуальность таких барьеров как административное регулирование цен, а также нехватка сырья, материалов, комплектующих и сложности с поставками.«Усиление влияния данных факторов связано с ростом государственного регулирования в экономике, ростом мировых цен на сырьевые товары и обострившейся конкуренцией за сырье на рынках стран региона», – отметили в ИПМ.