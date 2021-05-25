Серьезная авария на проспекте Независимости, затруднено движение по путепроводу

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Независимости. Из-за аварии временно ограничено движение в обоих направлениях по путепроводу, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую.

Как сообщает «Минсктранс», с 5:50 на улице Московской и проспекте Независимости в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршрутах №40, 73, 100, 163. Движение автобусов маршрутов №40, 50с, 73, 163 организовано по улицам Московская, Бобруйская, местному проезду, проспекту Независимости.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .