|
Серьезная авария на проспекте Независимости, затруднено движение по путепроводу
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Независимости. Из-за аварии временно ограничено движение в обоих направлениях по путепроводу, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую.
Как сообщает «Минсктранс», с 5:50 на улице Московской и проспекте Независимости в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршрутах №40, 73, 100, 163. Движение автобусов маршрутов №40, 50с, 73, 163 организовано по улицам Московская, Бобруйская, местному проезду, проспекту Независимости.
(будет дополнено)
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Независимости. Из-за аварии временно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)