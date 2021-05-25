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Серьезная авария на проспекте Независимости, затруднено движение по путепроводу

25.05.2021 06:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Независимости. Из-за аварии временно ограничено движение в обоих направлениях по путепроводу, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую.

Как сообщает «Минсктранс», с 5:50 на улице Московской и проспекте Независимости в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршрутах №40, 73, 100, 163. Движение автобусов маршрутов №40, 50с, 73, 163 организовано по улицам Московская, Бобруйская, местному проезду, проспекту Независимости.

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Независимости. Из-за аварии временно...
 
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