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«По соображениям безопасности». Литва отказалась от футбольного «товарняка» с Беларусью

25.05.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовская федерация футбола отменила товарищеский матч своей молодежной сборной с Беларусью «по соображениям безопасности».

«По соображениям безопасности». Литва отказалась от футбольного «товарняка» с Беларусью
Фото носит иллюстративный характер

«По соображениям безопасности» Литовская федерация футбола отменила поездку своей молодежной сборной (U-21) на товарищеский матч с белорусскими сверстниками. Игра должна была пройти 8 июня в Минске. Сейчас идет поиск альтернативного варианта.

Запланированный на 16 ноября спарринг национальных футбольных сборных двух стран пока под вопросом, говорится в сообщении федерации.

Такое решение было принято после инцидента с самолетом Ryanair. Напомним, Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование дела о «захвате самолета».

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Литовская федерация футбола отменила товарищеский матч своей молодежной сборной с Беларусью «по соображениям безопасности».
 
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