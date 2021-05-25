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«По соображениям безопасности». Литва отказалась от футбольного «товарняка» с Беларусью
Источник материала: Навiны
Литовская федерация футбола отменила товарищеский матч своей молодежной сборной с Беларусью «по соображениям безопасности».
«По соображениям безопасности» Литовская федерация футбола отменила поездку своей молодежной сборной (U-21) на товарищеский матч с белорусскими сверстниками. Игра должна была пройти 8 июня в Минске. Сейчас идет поиск альтернативного варианта.
Запланированный на 16 ноября спарринг национальных футбольных сборных двух стран пока под вопросом, говорится в сообщении федерации.
Такое решение было принято после
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Литовская федерация футбола отменила товарищеский матч своей молодежной сборной с Беларусью «по соображениям безопасности».
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