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Япония раскритиковала действия властей Беларуси в ситуации с лайнером Ryanair
Источник материала: Навiны
Официальный Токио назвал необоснованным произвольное задержание «конкретного гражданина», находившегося в самолете. «Правительство Японии решительно осуждает такие действия», — подчеркивается в заявлении.
«Крайне прискорбно, что, несмотря на призывы международного сообщества, в том числе Японии, белорусское правительство не прекратило произвольные задержания своих граждан и продолжает действовать вопреки принципам верховенства закона и демократии. Япония еще раз настоятельно призывает белорусские власти немедленно прекратить произвольные задержания и насильственное притеснение своих граждан и начать национальный диалог, уважающий верховенство закона и демократию», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Вместе с тем в МИД Беларуси
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