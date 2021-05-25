Япония раскритиковала действия властей Беларуси в ситуации с лайнером Ryanair

Вынужденная посадка гражданского самолета белорусскими властями могла нарушить Конвенцию о международной гражданской авиации, заявило Министерство иностранных дел Японии.





Официальный Токио назвал необоснованным произвольное задержание «конкретного гражданина», находившегося в самолете. «Правительство Японии решительно осуждает такие действия», — подчеркивается в заявлении.

«Крайне прискорбно, что, несмотря на призывы международного сообщества, в том числе Японии, белорусское правительство не прекратило произвольные задержания своих граждан и продолжает действовать вопреки принципам верховенства закона и демократии. Япония еще раз настоятельно призывает белорусские власти немедленно прекратить произвольные задержания и насильственное притеснение своих граждан и начать национальный диалог, уважающий верховенство закона и демократию», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Инцидент в той или иной форме осудили Великобритания, США, Грузия, Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета», похожие действия предпринимает и Гепрокуратура Польши.

Вместе с тем в МИД Беларуси заявляют , что власти действовали в рамках международных правил.

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