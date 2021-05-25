﻿ Lufthansa и KLM отказываются от полетов над Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Lufthansa и KLM отказываются от полетов над Беларусью

25.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба нидерландской компании.

«KLM приостановила полеты над Белоруссией, — говорится в сообщении. Решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте.

Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостанавливает перелеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером.

Ранее в тот же день в аэропорту Минска задержали рейс Lufthansa. Самолет во Франкфурт должен был вылететь в 14.20 по местному времени. Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.

Посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за якобы полученного аэропортом электронного письма о возможном теракте. Был проведен повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба нидерландской компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт ЗША заклікаў вызваліць Пратасевіча і іншых палітвязьняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by