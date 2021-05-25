﻿ Байден назвал возмутительной принудительную посадку рейса Rynair в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден назвал возмутительной принудительную посадку рейса Rynair в Минске

25.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден поддержал решение Евросоюза ввести санкции в отношении Беларуси в связи с принуждением к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В заявлении, сделанном главой Белого дома в этой связи в понедельник, 24 мая, Байден пообещал, что его администрация также разработает варианты привлечения виновных к ответственности. Это будет сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, партнерами США и международными организациями, сказано в документе.

«Я приветствую сообщения, что ЕС призвал к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению причастных к ответу в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — заявил Байден.

"Этот возмутительный инцидент и видеозапись, которую господин Протасевич, судя по всему, был вынужден сделать под давлением, являются постыдными нападениями как на самого политического диссидента, так и на свободу прессы", - подчеркнул Байден. По его словам, случай с принуждением лайнера отклониться от курса являлся прямым нарушением международных норм.

Вечером 24 мая Брюссель объявил о введении санкций в отношении Беларуси, подразумевающих, кроме прочего, запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза не заходить в воздушное пространство Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Джо Байден поддержал решение Евросоюза ввести санкции в отношении Беларуси в связи с принуждением к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Разве в таком состоянии должны быть культурные исторические места?»: гродненцы жалуются на разрушенный парк королевской усадьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by