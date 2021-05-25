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Сборная Беларуси уступила чехам на ЧМ по хоккею

25.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты не смогли определить победителя в основное время и перевели встречу в овертайм: победу чехам принес Кубалик.




Национальная сборная Беларуси проиграла чехам в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Латвии, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась в понедельник 24 мая на арене Олимпийского спортивного центра в Риге.

Счет в матче открыл капитан белорусской команды Егор Шарангович на 25-й минуте. Спустя четыре минуты чехи сравняли цифры на табло – отличился Ян Коварж, а в начале второго периода Филип Задина (33) сделал счет 2:1.

За девять минут до завершения матча белорусы сумели забить еще одну шайбу – удачную атаку ворот чехов провел Владислав Еременко.

В основное время команды не сумели выявить победителя, и игра перешла в овертайм, который продлился чуть менее полутора минут – победную точку во встрече поставил Доминик Кубалик (61) – 3:2.

Во вторник 25 мая у белорусской сборной игр нет, следующий матч они проведут в среду 26 мая – против команды Великобритании.
 
 
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Хоккеисты не смогли определить победителя в основное время и перевели встречу в овертайм: победу чехам принес Кубалик.
 
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