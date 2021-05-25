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Тихановская поговорила с советником Байдена по нацбезопасности. Президент США сделал заявление
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер рассказала Джейку Салливану все известные детали задержания Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также – о ситуации в целом.
Во время разговора с советником Байдена по национальной безопасности Светлана Тихановская добавила, что нет сомнений,
Сообщается, что Тихановская призвала США запустить расследование по факту захвата самолета и задержания Протасевича и рассмотреть возможность поддержать приостановку членства Беларуси в Международной организации гражданской авиации и Интерполе.
– Ситуацию с захватом самолета нельзя рассматривать отдельно от других репрессий и вопиющих нарушений прав человека в Беларуси. Уничтожения TUT.by, гибель Витольда Ашурка, захват Романа – это все результат безнаказанности режима и отсутствия решительной реакции со стороны мирового сообщества. Поэтому реакция должна быть всеобъемлющая, включая санкции и политическую изоляцию режима, – подчеркнула она.
Народный лидер Беларуси сообщила, что уже работает с послом США Джули Фишер и предложила США обсудить решение кризиса на саммите Большой семерки в Лондоне с участием белорусских демократических сил и провести этим летом международную конференцию высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси.
Отмечается, что вскоре после звонка с Салливаном президент США Джо Байден
«Соединенные Штаты вместе со странами по всему миру призывают к его освобождению (Протасевича, – С.), а также к освобождению сотен политзаключенных, несправедливо заключенных в тюрьму режимом Лукашенко.
Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы раскрыть все обстоятельства дела (принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в Минске, – С.).
Я приветствую новость о том, что
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Народный лидер рассказала Джейку Салливану все известные детали задержания Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также – о ситуации в целом.
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