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Тихановская поговорила с советником Байдена по нацбезопасности. Президент США сделал заявление

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер рассказала Джейку Салливану все известные детали задержания Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также – о ситуации в целом.

Тихановская поговорила с советником Байдена по нацбезопасности. Президент США сделал заявление

Во время разговора с советником Байдена по национальной безопасности Светлана Тихановская добавила, что нет сомнений, что к политзаключенному применяются пытки, предложив обсудить дальнейшие совместные действия международного сообщества, чтобы привлечь виновных к ответственности, освободить Романа и других политзаключенных.

Сообщается, что Тихановская призвала США запустить расследование по факту захвата самолета и задержания Протасевича и рассмотреть возможность поддержать приостановку членства Беларуси в Международной организации гражданской авиации и Интерполе.

– Ситуацию с захватом самолета нельзя рассматривать отдельно от других репрессий и вопиющих нарушений прав человека в Беларуси. Уничтожения TUT.by, гибель Витольда Ашурка, захват Романа – это все результат безнаказанности режима и отсутствия решительной реакции со стороны мирового сообщества. Поэтому реакция должна быть всеобъемлющая, включая санкции и политическую изоляцию режима, – подчеркнула она.

Народный лидер Беларуси сообщила, что уже работает с послом США Джули Фишер и предложила США обсудить решение кризиса на саммите Большой семерки в Лондоне с участием белорусских демократических сил и провести этим летом международную конференцию высокого уровня по разрешению кризиса в Беларуси.

Отмечается, что вскоре после звонка с Салливаном президент США Джо Байден сделал заявление по Беларуси, в котором прозвучало, что США будут поддерживать народ Беларуси в его борьбе.

«Соединенные Штаты вместе со странами по всему миру призывают к его освобождению (Протасевича, – С.), а также к освобождению сотен политзаключенных, несправедливо заключенных в тюрьму режимом Лукашенко.

Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы раскрыть все обстоятельства дела (принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в Минске, – С.).

Я приветствую новость о том, что Евросоюз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам, и попросил мою команду в тесном сотрудничестве с ЕС, другими союзниками, партнерами и международными организациями разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Народный лидер рассказала Джейку Салливану все известные детали задержания Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также – о ситуации в целом.
 
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