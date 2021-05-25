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Франция закрыла свое небо для самолетов «Белавиа»

25.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Франция приостановила действие разрешений на полеты «Белавиа», сообщил министр транспорта Жан-Батист Джебарри на своей странице в «Твиттере».

Франция закрыла свое небо для самолетов «Белавиа»

Кроме того, «в интересах безопасности пассажиров» он призвал работающие во Франции авиакомпании не пользоваться белорусским воздушным пространством.

«Угон самолета недопустим», — заявил Джебарри, имея в виду вынужденную посадку борта Ryanair в Минске 23 мая.

Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью, действие лицензии «Белавиа» на пространстве королевства приостановлено, сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Правительство Литвы приняло решение с 25 мая запретить прибытие в страну и отправление из нее самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, такое решение принято ради безопасности путешественников. В связи с этим «Белавиа» сообщила о прекращении полетов в Вильнюс на месяц.

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение пока не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси. Об этом же заявил венгерский лоукостер Wizz Air.

Сегодня ожидается решение польского правительства о запрете авиакомпании LOT следовать через Беларусь.

Нидерландский перевозчик KLM заявил, что не видит рисков для безопасности и веских причин для приостановки полетов над Беларусью, однако принимает во внимание призыв премьер-министра страны Марка Рютте приостановить полеты до дальнейшего уведомления. Ограничения коснулись также код-шеринговых рейсов, выполняемых в Минск компанией «Белавиа», сообщил KLM.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.

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Теги: Минск
 
 
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Франция приостановила действие разрешений на полеты «Белавиа», сообщил министр транспорта Жан-Батист Джебарри на своей странице в «Твиттере».
 
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