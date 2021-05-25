ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фронтальные разделы накрыли страну

25.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня днем погоду на территории республики будет определять система фронтальных разделов, перемещающаяся с юго-запада Европы.

Фронтальные разделы накрыли страну

По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. В большинстве районов пройдут дожди; местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (по юго-западу — сильный порывистый).

Брест +19..+21°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Гродно +17..+19°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 5-10 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем погоду на территории республики будет определять система фронтальных разделов, перемещающаяся с юго-запада Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника несостоявшихся полетов: отменены рейсы в Париж и Вильнюс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by