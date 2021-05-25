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Фронтальные разделы накрыли страну
Источник материала: Навiны
Сегодня днем погоду на территории республики будет определять система фронтальных разделов, перемещающаяся с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. В большинстве районов пройдут дожди; местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный умеренный до порывистого (по юго-западу — сильный порывистый).
Брест +19..+21°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
Гродно +17..+19°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
Минск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 5-10 м/с).
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Сегодня днем погоду на территории республики будет определять система фронтальных разделов, перемещающаяся с юго-запада Европы.
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