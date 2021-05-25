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Беларусь оставят без воздушного пространства и рейсов из стран ЕС
Источник материала: Навiны
Европейский совет решительно осуждает
«Европейский совет требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения им свободы передвижения, — говорится в документе. — Призывает Международную организацию гражданской авиации в срочном порядке расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент».
Кроме того, Совету Евросоюза (состоит из профильных министров стран ЕС. — БелаПАН.) рекомендовано как можно скорее принять дополнительные санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц.
Европейский совет также призывает «принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции» и предлагает верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности и Еврокомиссии безотлагательно представить соответствующие предложения.
Евросовет призывает всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, отмечается в документе.
Кроме того, он призывает Совет Евросоюза «принять необходимые меры для запрета на пролет воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».
В принятом документе также выражается солидарность с Латвией «в связи с необоснованной высылкой латвийских дипломатов» из Беларуси.
Европейский совет заявил, что будет продолжать следить за ситуацией в Беларуси.
По горячим следам инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Вместе с тем в МИД Беларуси
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