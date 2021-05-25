Беларусь оставят без воздушного пространства и рейсов из стран ЕС

Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, поставившую под угрозу безопасность полетов, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги. Об этом говорится в решениях Европейского совета, принятых 24 мая на встрече глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.





«Европейский совет требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения им свободы передвижения, — говорится в документе. — Призывает Международную организацию гражданской авиации в срочном порядке расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент».

Кроме того, Совету Евросоюза (состоит из профильных министров стран ЕС. — БелаПАН.) рекомендовано как можно скорее принять дополнительные санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Европейский совет также призывает «принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции» и предлагает верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности и Еврокомиссии безотлагательно представить соответствующие предложения.

Евросовет призывает всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, отмечается в документе.

Кроме того, он призывает Совет Евросоюза «принять необходимые меры для запрета на пролет воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».

В принятом документе также выражается солидарность с Латвией «в связи с необоснованной высылкой латвийских дипломатов» из Беларуси.

Европейский совет заявил, что будет продолжать следить за ситуацией в Беларуси.

По горячим следам инцидент в той или иной форме осудили Великобритания, США, Грузия, Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета», похожие действия предпринимает и Гепрокуратура Польши.

Вместе с тем в МИД Беларуси заявляют , что власти действовали в рамках международных правил.

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