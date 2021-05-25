Залечь на дно в Беларуси. Подборка «хижин», шале и домов на деревьях для туристов

Источник материала: Onliner Отдых для интровертов — довольно популярная в мире тема для тех, кто устал от суеты и невзгод современного мира. Туристы ищут в разных странах уединенное жилье без цивилизации вокруг: только ты и природа. Учитывая последние события, белорусы могут в ближайшее время остаться без горных пейзажей, лазурных озер и морских закатов. Посмотрели, где можно залечь на дно, не выезжая из Беларуси, и на время отключиться от повседневности.

Дома на деревьях

Таких сооружений в нашей стране не так уж много. Дома на деревьях в глазах белорусов — это либо картинки из зарубежных фильмов, либо новость десятилетия в СМИ. Но несколько вариантов для туристов все же есть.

Например, дом на дереве можно снять в загородном комплексе «Заречаны» в Пуховичском районе. Двадцать километров от Минска — и ты на месте. Строение на 36 «квадратов» установлено на берегу небольшого пруда — созерцать виды можно с двух балконов. Внутри одна жилая комната с двумя двуспальными кроватями, кухня и душ. Стены и крыша утеплены, есть печь-камин на дровах, дом звукоизолирован от дождя.













«Можно гулять по всей территории усадьбы и за ее пределами, а также пользоваться платными услугами. Например, сходить в баню или сауну, покататься на квадроцикле, поиграть в пейнтбол или лазертаг. А еще здесь кормят вкусными натуральными продуктами. Вам понадобится меньше часа, чтобы забыть о повседневных заботах и оказаться в тишине и покое чудесного уголка природы», — так заманивают туристов хозяева необычного объекта. О том, как строился этот дом, мы писали в 2015 году.









Из бесплатных развлечений — велосипед, пляж на реке Птичь, рыбалка, волейбол и бильярд, гамаки, шезлонги, качели и сеновалы. А для тех, кто все-таки не готов полностью погрузиться в себя и природу, есть телевизор и Wi-Fi.

Цена за сутки: 200 рублей, проживающим от двух дней обещают скидку в 20%.

Адрес: Минская область, Пуховичский район, д. Заречаны, 30а.

В 80 километрах от Минска — тоже в Пуховичском районе — затаился еще один туристический дом на дереве. Он находится в агроусадьбе Losev на берегу Свислочи.

«Сельское уединение в любое время года поможет вам полноценно отдохнуть от суеты и шума современного мира. Уютный двор с мангалами, деревенской печкой, карельской коптилкой и всем необходимым для отдыха», — описывают хозяева усадьбы.





На участке есть большая беседка с видом на реку и поле. На Свислочи имеется причал для лодки и надувная моторная лодка — подходит для прогулок по реке и рыбалки.





«Отдых на природе можно дополнить баней, рыбалкой, сбором грибов и ягод, катанием на велосипедах и прогулкой по заброшенным местам для тех, кому станет скучно просто находиться на природе», — говорится в описании комплекса. Хозяева отмечают, что пространство подходит для проведения оздоровительных ретритов, йоги и даже шаманских практик: здесь есть бубен.





Кстати, гости с домашними животными приветствуются.

Цена за сутки: от 75 рублей.

Адрес: Минская область, Пуховичский район, д. Теребуты, 5.

Шале

A-frame домик на 30 «квадратов» находится в Воложинском районе на краю небольшой белорусской деревни с видом на поле и лес, который плавно переходит в Налибокскую пущу.













«Домик оборудован всем необходимым для комфортного пребывания и полной информационной „перезагрузки“, потому как связь и интернет в самом доме отсутствуют, зато есть теплый камин, уютный чердачок для сна, небольшая кухня для приготовления пищи и удобные кресла-мешки для комфортного отдыха. А для большего релакса на улице стоит купель Фураке и баня-бочка, также на улице есть мангал и к нему дрова», — сообщают хозяева шале.









Сам дом построен по типу студии, есть спальня с двумя кроватями, кухня и ванная комната. В шале установлен камин.

Цена за сутки: 154 рубля.

Адрес: Минская область, Воложинский район, д. Заболоть, 1А.

Несмотря на то, что это шале находится в гостиничном комплексе Браслава, на ощущение уединения это не влияет: территория около дома засажена деревьями, поэтому возникает «эффект подглядывания» за окружающим миром. О красоте Браславских озер говорить уже и не стоит.









База отдыха предлагает не только спокойный расслабленный отдых, но и активный: рыбалка, охота, пеший и велотуризм, пляжный волейбол и теннис.

«Приезжая на Браславские озера для отдыха на выходные, вы обеспечиваете себе стопроцентное удовольствие от каждого проведенного здесь дня», обещают хозяева шале.









В самом доме — довольно современный интерьер. Правда, он и похож на отельный. Установлена большая кровать, есть душ и кондиционер.

Цена за сутки: 54 доллара.

Адрес: Витебская область, г. Браслав, ул. Ленинская, 53.

Шале в 30 километрах от Беловежской пущи стоит на берегу озера и возле небольшой березовой рощи. Во дворе усадьбы «Олизаров Став» — два пруда для купания, рядом лес для «тихой охоты». Хозяева предлагают баню, катание на лодках и лошадях.









В двухэтажном шале — пять отдельных комнат, каминный зал, столовая, кухня и все необходимые удобства. Отдельно можно заказывать питание.











Цена за сутки:от 100 долларов.

Адрес: Брестская область, Жабинковский район, д. Олизаров Став, ул. Центральная, 27.

Центр оздоровления и отдыха «Полуостров сокровищ» открылся в прошлом году на полуострове в центре Браславских озер. Территория закрыта по всему периметру, она окружена сосновым лесом и березовой рощей, рядом находится песчаный пляж.

«Созданы все условия для физического дистанцирования отдыхающих: расстояние между коттеджами от 40 до 65 метров», — обещают хозяева.









Коттедж «Шале» находится в окружении молодых сосен и берез. Дом абсолютно новый и хорошо оборудован. Его площадь — 45 «квадратов», а открытой веранды — 36. Гостиная совмещена с кухней и полностью укомплектована бытовой техникой и посудой. В доме есть санузел, пол с подогревом, душевая кабина и даже стиральная машина.











Из развлечений — баня, детская площадка, велосипеды, баскетбол, волейбол, бадминтон. В общем, полный набор. На просторной лесной поляне оборудовано место для пикника с большим кострищем.

Цена за сутки: от 120 рублей.

Адрес: Витебская область, Браславский район, д. Пантелейки, ул. Озерная, 27.

«Хижины»

Деревянная хижина Cabin Belarus находится на опушке леса в 170 километрах от Минска. Тишина и покой, баня на травах полыни и крапивы, натуральные продукты, а неподалеку — озеро Нарочь и Голубых озера Беларуси.











Хижина в стиле cabin вмещает до 10 человек. Внутри — все удобства: кухня, душ, холодильник и Wi-Fi.









Цена за сутки: от 80 рублей.

Адрес: Минская область, Мядельский район, д. Грумбиненты, ул. Центральная.

В этой же деревне домик в лесу возле национального парка Нарочанский сдает усадьба «Возле Голубых озер». Она находится в 160 километрах от МКАД.













Интерьер «хижины» — в стиле Cabin & Сountry, все создано для неспешного отдыха. В домике есть холодильник, теплая и холодная вода, санузел, WI-FI. В усадьбе есть две печи. Территория около дома просторная, есть беседка на опушке леса, мангал и дрова.













«Деревенская банька по „серому“ восстановит ваши силы и снимет весь стресс. Баня топиться 6 часов одной березой, есть травы полыни, березовые и дубовые веники, травяные чаи — снимут вашу усталость и напряжение», — обещают хозяева.

Цена за сутки: от 35 долларов.

Адрес: Минская область, Мядельский район, д. Грумбиненты, 34.