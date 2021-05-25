Эксперимент: в Новой Гуте будут проводить обязательную дезинфекцию въезжающего транспорта. Платно

Источник материала: Onliner

Прошедший не очень заметно Указ №162 от 26 апреля мы отчетливо разглядим 1 июля: в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная, отказаться можно. Но тогда не впустят в Беларусь. Об этом напомнил Минсельхозпрод.

Эксперимент для начала запланирован на 1 июля — 1 октября. Названная цель — предотвращение распространения заразных болезней человека и животных. Новое правило распространяется на легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные. Про цену и механизм платежа пока ничего не сказано. Будут ли сумму на месте делить на пассажиров автобуса или это сделает уже перевозчик, продавая билеты, — узнаем позже.

В указе прописано : в случае отказа водителя (владельца) от дезинфекции ТС не будет допущено на территорию Беларуси в «Новой Гуте». Непосредственно услугу будет оказывать ООО «БелГлобалГарант».

Результаты эксперимента предполагается проанализировать до 1 ноября и внести предложения об обязательной дезинфекции в других пунктах пропуска.

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