«Отказываюсь от пакетика — смотрят как на инопланетянку». Минчанка попыталась жить без отходов, и вот что вышло

Источник материала: Onliner Деревянная палочка с кисловатым запахом — это зубная щетка. С собой также фруктовки и стаканчик. Практически все лучше брать для многократного использования. Конфеты надо купить в бумажной обертке или совсем без нее. Анастасия не готовится к концу света — так выглядит быт человека, который хочет жить по принципу «ноль отходов». Или хотя бы минимум.

Детство у Анастасии было самым обычным. В девяностых среднестатистическая белорусская семья могла переживать о многом, но об экологии — все же чуть меньше. «Разве что всегда старалась доедать то, что на тарелке, была таким аккуратным ребенком», — смеется девушка.

Экотема стала волновать после рождения первого ребенка. Первым, что поднял сын на прогулке на улице, был окурок. Пришлось объяснять: нет, это не еда и не игрушка.





Тогда, в 2015 году, пришла идея брать на прогулки пакет и собирать мусор по пути. Сначала делала это вместе с детьми, потом присоединилась к движению «Уборочка» — теперь убирает мусор вместе с другими энтузиастами не только в Минске, но и в других городах.

— Это скорее история моей личной борьбы с мусором и отходами в повседневной жизни. К сожалению, пока не могу похвастаться, что у меня zero waste, но точно экодружественный образ жизни. Каждый день мы делаем выбор: взять лишний пакетик или одноразовый стаканчик или нет. Стараюсь, чтобы этот выбор был в пользу того, что может сократить отходы.





Чтобы избавиться от одноразовых приборов, с собой у Анастасии складной ножик-ложка. На случай, если не будет мусорки, с собой флакон-пепельница. Городские передвижения — на велосипеде. Хоть снежной зимой это и хлопотное дельце.

— Кстати, благодаря велосипеду я похудела и накачала мышцы. Зима-2019/2020 в плане погоды была отличная. В целом, конечно, больших маршрутов зимой не спланируешь, но велосипед тоже можно приспособить для зимней езды, заменить покрышки на более рельефные.

Был опыт использования посуды из кукурузного крахмала и пшеничной соломы.

— Этой темой я заинтересовалась перед рамаданом, когда по вечерам в мечетях собираются толпы людей и кушают ужин из одноразовой посуды. О сортировке, к сожалению, речи не идет. И я искала более экологичные альтернативы. К слову, имам мечети пошел мне навстречу, и они действительно закупились такой посудой.

По словам Анастасии, стаканы и тарелки из тростника и соломы, которые она использовала, растворились в почве.

— На ощупь и в использовании они были очень приятными, ощущения от них — как от дорогой качественной бумаги. Форму держали. Вилки и ложки были очень прочные, я не уверена, что они сделаны только из крахмала, потому что с ними не произошло ничего. Поэтому пока ношу с собой походный вариант из металла.















Глубокие миски из пшеничной соломы можно использовать для рассады, потом просто прямо в этих мисках в почву сажать растения, и все окей.

Еще у Анастасии был опыт покупки многоразовых подгузников для детей и вкладышей для многоразовых прокладок для себя. Многоразовые подгузники себя оправдали, а вот прокладки — не совсем.

— Все-таки хочется больше свободы и активностей в любой день. Велосипед, бассейн — с многоразовыми прокладками это может быть не очень удобно. Поэтому купила менструальную чашу.

Походный вариант экологичной зубной щетки — мисвак. Она сделана из веток дерева арак.





При разжевывании палочка расслаивается на волокна и превращается в щетку. Потом использованную часть можно обрезать и продолжать чистить ею зубы несколько месяцев. Паста не нужна, ощущение чистоты после такой гигиены есть, уверяет Анастасия.

— В магазин хожу со своими пакетиками — фруктовками. На кассе постоянно предлагают пакетики, пытаешься вежливо и с улыбкой оказаться. Но нет, предлагают дважды и смотрят как на инопланетянку: «В смысле не нужен пакетик? Он же бесплатный».





В таких случаях стараюсь не раздражаться и думать про экологию отношений. Очень здорово, когда ты улыбаешься другим людям. Мыслями об экологии и вреде для окружающей среды можно довести себя до невроза, можно орать на всех продавщиц: «Зачем мне пластиковый пакет? Я их ненавижу!» Сохранять позитивный настрой, быть открытым людям и новым знаниям, экспериментировать — такие принципы помогают мне поддерживать экодружественный образ жизни.

Мусор в семье Анастасии стараются сортировать, к компостированию пищевых отходов пока не пришли, но девушка считает это тоже интересным опытом.

— Компостирование — это пока high level, но, возможно, придем и к этому. Первые робкие попытки продвинуться в экотеме и сортировать отходы были, кстати, у мамы, она учитель биологии в школе. Пока же стараемся просто создавать меньше бытовых отходов, закупаться у местных производителей, которые могут привезти яйца без пластиковой упаковки, молоко в таре, которую можно переработать. И в целом мне кажется важным поддерживать местных производителей, как, например, вышло с покупкой этой брошки.





Выбирать покупки в экоупаковке — это же дорого? Анастасия уверяет, что нет.

— Можно найти своих поставщиков и с ними выстраивать отношения, договариваться насчет упаковки. Понятно, что с магазином так не получится, там приходится выбирать из той упаковки, что есть. В целом я не чувствую огромных расходов из-за экодружественного образа жизни.

Чуть экологичнее стала даже жизнь кошки Дымки: в качестве наполнителя в туалете используют золу. Альтернатива — древесные пеллеты.





Спрашиваем о косметике и бытовой химии. Иногда Анастасия подводит глаза сурьмой, для жидкого мыла есть многоразовый дозатор, присматривается к экобрендам, что может принести меньший вред природе.





Не страшно дойти до фанатизма в своем увлечении? Или о фанатизме не может идти речи, когда дело касается заботы о природе?

— Фанатизм — это жесть. Я мусульманка по вероисповеданию и, когда росла, слышала про мусульман, что это «Аллах-бабах». Как так? Некоторые люди, называющие себя мусульманами, действительно принесли много горя миру, породив оскорбительные стереотипы, хотя религия ислам запрещает причинение вреда живым существам. Фанатизм, ударение в крайности — это неправильно.

Для детей, которым 4 и 6 лет, увлечение экопривычками превратили в игру: кто сколько крышечек соберет для сдачи, кто лучше отсортирует отходы. Кстати, как-то в магазине видели игру про сортировку мусора и отказ от пластика. Но незадача — она вся была из неперерабатываемого пластика.





— Я действительно получаю кайф от своего образа жизни сейчас. Больше нет моральных терзаний, как было при использовании одноразовых подгузников или прокладок. Конечно, я не идеальна в этом плане, но чувствую себя счастливой, когда удается сократить отходы.

Проверим, насколько затратно все-таки выбирать более экологичные варианты вещей. Набор одноразовых стаканчиков можно найти за 27 копеек, там будет 12 штук. Многоразовую альтернативу из бамбука и кукурузного крахмала, которую тоже вполне можно брать на природу и потом не выбрасывать, продают за 27,35 рубля. Это дороже в 1215 раз. Но не исключено, что есть варианты и дешевле.

Смотрим цены на мисвак — от 3,7 рубля. Использованную часть надо будет обрезать, так что щетка будет уменьшаться. Цена на обычную щетку, которую надо будет выбросить через три месяца, стартует от 1,19. Плюс зубная паста (самые бюджетные — в основном от 1,5 рубля).

Экомешок из небеленого хлопка — 6 рублей, пакетики в магазине — бесплатно.

Для тех, у кого болит душа за природу, предлагают 12 бамбуковых соломинок за 43,69 рубля.





Их можно мыть в посудомоечной машине и использовать в течение многих лет, сказано в описании. Или же можно обойтись без трубочки и сэкономить деньги.



