Судьба вундеркинда. Самый умный в мире человек, которого все забыли

Источник материала: Onliner Если речь зайдет о гениальных людях, вы наверняка вспомните Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Моцарта и прочих известных ребят и девчат. Но слышали ли вы хоть что-нибудь про Уильяма Сайдиса? Скорее всего, нет. А ведь многие считают его самым умным в истории человеком с наиболее высоким в мире зафиксированным уровнем IQ. В возрасте 6 лет он изучил аристотелевскую логику, к 8 годам в совершенстве владел восемью языками и к тому времени написал четыре книги. Уильям был вундеркиндом, которому прочили блестящее будущее. Великие умы XX века были уверены, что гений Сайдиса навсегда изменит человечество к лучшему. Увы, надежды не оправдались.

Заговорил в полгода, а в полтора уже читал газеты

Уильям родился в еврейской семье Бориса и Сары Сайдис, бежавших из Украины в США на волне антисемитизма. Отец мальчика был одним из самых влиятельных психиатров своего времени. Переехав в Америку, мужчина всего за четыре месяца научился разговаривать и писать на английском языке, а также за год прошел четырехлетний курс обучения в Гарвардском университете. Там же он получил степень доктора медицины даже без защиты диссертации — настолько велико было признание его заслуг среди ученых.



Борис Сайдис

На новой родине Борис основал направление психопатологии, написал несколько масштабных работ, с которыми до сих пор считаются в научном сообществе. Что более важно, он выстроил собственную теорию воспитания, способную помочь вырастить уникального в интеллектуальном плане человека. Испробовать ее Борис Сайдис решил на сыне.

Уильям родился в День дураков, 1 апреля 1898 года, в Нью-Йорке. К тому моменту его семья уже была обеспечена и широко известна. А потому у Бориса не было препятствий для испытания собственной методики воспитания гениев. Сегодня, правда, сложно сказать, случилось все благодаря стараниям родителей Уильяма или решающую роль сыграл его собственный, данный с рождения набор способностей (благо генофонд был ого-го какой качественный). А может, пригодились оба обстоятельства. Так или иначе, но с самого юного возраста мальчик демонстрировал необычайные способности.



Юный Уильям

Свое первое слово Уильям произнес в 6 месяцев (это было не «мама» и не «папа», а почему-то «дверь»), а к году уже мог свободно и членораздельно общаться со взрослыми. В полтора года мальчик научился читать и считать — к тому времени он любил штудировать The New York Times. Затем он увлекся языками. Сначала Уильям выучил греческий, потом русский, затем настала очередь французского, немецкого, иврита, итальянского и армянского. К 8 годам он в совершенстве знал восемь языков, плюс сам придумал еще один, похожий на эсперанто «вендергуд».

Говорят, Сайдис мог научиться бегло говорить на любом языке за день. Всего же в течение всей жизни он досконально освоил около 40 языков. Звучит как фантастика, но многие одаренные современники Уильяма подтверждали, что молодой человек был чрезвычайно талантлив в этом плане.

У парня и впрямь была феноменальная память. В 6 лет он в неспешной беседе мог забросать собеседника десятками энциклопедических фактов. При этом мальчишка спокойно мог назвать номера страниц конкретного издания, подтверждающих правдивость его слов. Уильям также обожал наблюдать за звездами и составлять звездные карты. Тогда же, в детстве, он увлекся изучением транспортных систем и коллекционированием железнодорожных билетов — это хобби останется с ним до конца жизни.

Программу семи классов начальной школы Уильям Сайдис усвоил за семь месяцев. В свободное время мальчик разрабатывал собственную систему скорочтения и писал книги — до 8 лет он успел написать четыре. Затем парень за полтора месяца освоил четырехлетний курс старшей школы и даже некоторое время работал помощником учителя, помогая старшеклассникам с их заданиями. Малышу было всего 8.

В 9 лет Уильям ушел из школы — она больше ничего не могла ему дать — и погрузился в изучение высшей математики. Много внимания он уделял трудам тогда еще молодого и тоже подающего большие надежды Альберта Эйнштейна. Говорят, ребята даже переписывались.

Написал конституцию, дал обет безбрачия и в 12 лет читал лекции в Гарварде

В 1905 году Уильям успешно сдал вступительные экзамены в Гарвардский университет, однако руководство не было готово принять столь юного студента. Взяли его лишь через четыре года. Впрочем, Сайдис в возрасте 11 лет все равно стал самым молодым студентом Гарварда за всю историю университета.





К тому времени сфера интересов вундеркинда охватывала множество сфер науки и жизни. Уильям увлекался политикой, математикой, лингвистикой, астрономией, анатомией, транспортными системами. Мальчик даже написал собственную конституцию утопического общества и составил свод из 154 правил, которым обязался следовать до конца жизни. Тогда же парень назвал себя атеистом и дал обет безбрачия.

Разумеется, все это не могло не привлечь к Сайдису внимание общественности и прессы. А как иначе, если в 12 лет Уильям уже читал лекции о «четырехмерных телах» в Гарвардском математическом клубе? Позднее о безусловной одаренности вундеркинда вспоминали другие выдающиеся выпускники Гарварда, которым посчастливилось учиться там в то же время, что и Сайдис. Отец кибернетики Норберт Винер утверждал, что это был без преувеличения гениальный ребенок, с которым было интересно общаться даже умудренным опытом и знаниями профессорам. Один из них, профессор физики Массачусетского технологического института Дэниэл Ф. Комсток, сравнивал гений Сайдиса с Карлом Фридрихом Гауссом. «Я уверен, что юный Сайдис будет великим математиком, лидером в своей области, и станет автором множества новых теорий», — говорил он прессе.

Будучи подростком, Уильям получил степень бакалавра гуманитарных наук и мог бы остаться в Гарварде работать в качестве преподавателя. Увы, местные студенты скептически отнеслись к тому, что их будет обучать 16-летний молокосос. Парня буквально затравили, и под угрозой физической расправы он был вынужден покинуть университет.





Так Сайдис оказался в Университете Уильяма Марша Райса, где получил должность профессора. В течение года он написал учебник по евклидовой геометрии на греческом языке, а также преподавал евклидову геометрию, неевклидову геометрию и математику. Впрочем, здешние студенты тоже не очень тепло приняли 17-летнего наставника. Сам Уильям позднее признал, что преподаватель из него был никудышный. Ему было интересно заниматься наукой, а не учить кого-то.

Угроза психбольницы, отшельничество и забытие

Не прошло и года, как Сайдиса попросили уйти. Разочаровавшись в научной среде, парень решил завязать с математикой и полностью отдался политике. Он отказался от получения ученой степени по математике, поступил в Гарвардскую школу права (которую, впрочем, несмотря на блестящие успехи, бросил на последнем курсе), вступил в социалистическую партию и резко критиковал Первую мировую войну.





Совсем скоро о Сайдисе снова вспомнили крупнейшие американские СМИ. На этот раз их внимание приковал арест юного гения. 1 мая его задержали во время демонстрации в Бостоне и приговорили к полутора годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам.

В дело вмешался уважаемый Борис Сайдис. Он убедил прокурора не отправлять сына в тюрьму и забрал его в санаторий в Нью-Гемпшире. Там родители парня принялись за «перевоспитание», пригрозив в случае «неудачи» отправить его в психбольницу. С этого момента жизнь вундеркинда померкла и уже никогда не была такой яркой, как в юные годы.

Вскоре от кровоизлияния в мозг умер отец Уильяма. Парень наконец стал самостоятельным и уже не должен был никому ничего доказывать. Вундеркинд решил вести жизнь обычного рядового гражданина. Отдалившись от матери, он некоторое время работал переводчиком с русского языка, потом выбрал низкооплачиваемую работу бухгалтера. Каждый раз, когда его узнавали или обнаруживали его неординарные способности, Сайдис увольнялся и уходил искать пристанище в новом офисе, где его никто не знает.

Так Уильям и жил следующие двадцать с лишним лет. Он не женился, не заводил даже мимолетных отношений и не оставил после себя потомства. В свободное от рутинной работы время гений под псевдонимом написал книгу об альтернативной истории Америки, а в 27 лет издал научную работу, в которой фактически раньше всех высказал предположение о существовании черных дыр. Правда, монографию проигнорировали, поскольку она была написана под вымышленным никому не известным именем.





Пресса, впрочем, время от времени вспоминала о Сайдисе. Ему это, однако, совершенно не нравилось, и Уильям постоянно судился со СМИ, обвиняя их в недостоверности указываемых сведений, вторжении в личную жизнь и насмешках. Как раз после очередного такого суда в 1944 году Уильям Сайдис и умер в возрасте 46 лет от инсульта. В маленькой практически пустой квартире после него осталась лишь коллекция железнодорожных билетов.

После смерти Уильяма о нем снова ненадолго вспомнили. По словам психологов, IQ Сайдиса составлял от 250 до 300. Хотя, может, это и домыслы: сам Уильям и его отец крайне скептически относились к самому понятию коэффициента интеллекта. Тем не менее у современников не было сомнений, что странноватый интроверт Уильям Сайдис был умнейшим человеком эпохи, а может быть, и всей истории человечества. Человеком, который все-таки очень хотел прожить обычную жизнь с простым хобби.