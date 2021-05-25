«На питание уходит 800—1000 рублей в месяц». Белорусы рассказывают о своих расходах на еду

Источник материала: Onliner Наверное, никто не знает, сколько денег нужно для счастья. Зато многие имеют представление о том, сколько денег необходимо на еду. И Белстат в курсе: согласно его данным, в среднем семьи тратят на питание около 40% своего дохода. Мы спросили у белорусов, какие суммы у них уходят на питание, что они покупают и готовят.

Виктория: «На питание уходит около 350 рублей на человека»

Виктория живет с парнем в Минске, обоим по 28 лет. Он инженер-проектировщик сетей водоснабжения, она работает в отделе продаж. На еду у пары уходит около 700 рублей в месяц. В эту сумму входит все, что съедается, а также траты на доставку еды и посиделки с друзьями. Раз в месяц ребята совершают «набег» на магазин и берут большое количество продуктов — чтобы были в запасе.





— В холодильнике у нас всегда есть глазированные сырки, потому что мы любим их есть на завтрак. Есть молоко-кефир, пельмени, замороженная свинина либо курица. Сыр, колбаса, ветчина, намазка для бутербродов на работу. Всегда дома стоит сок — обязательно берем его на акциях. Очень часто у нас есть свежие огурцы и помидоры. На кухне лежит сладкое — шоколадки и печенье, орехи и сухофрукты, чипсы.

На что обращает внимание хозяйка при выборе продуктов в магазине? Чтобы яйца не были в пластике. Девушка берет те, которые продаются в картонной коробке, пусть они и дороже.





Виктория любит вяленые томаты, они стоят дорого, рублей 15—20, а в банке меньше 300 грамм. Зато хватает надолго. Еще ей нравится покупать на Комаровке соус песто домашнего приготовления, домашний хумус. Их девушка берет примерно раз в месяц.

— Дома мы готовим 2—3 раза в неделю, этого хватает на пару дней. Обычно запекаем или тушим свинину и курицу. Из куриной грудки делаем отбивные, котлеты. Любим печь пиццу, сосиски в тесте — домашний фастфуд. Периодически делаем мясные салаты с курицей или колбасой, это может быть нашим основным блюдом. Часто у нас омлеты — с сыром, овощами, колбасой. На выходных бывает овсянка. Иногда готовим субпродукты, но очень редко — сердце или печень.





В последнее время девушка подсела на кулинарию из супермаркета. Покупает себе на обед и иногда для дома плов, какое-то филе с гарниром, картофельное пюре с котлетой, салат оливье либо селедку под шубой. Парень днем питается в столовой, полноценный обед обходится в 5 рублей.

Пару раз в месяц заказывают еду на дом — пиццу либо шаурму, примерно раз в месяц ходят в кафе с друзьями. Не так давно был повод для праздника — заказали шашлык.





— Брали сет на 1,5 килограмма, свинина и грибы. С доставкой заказ обошелся в 44 рубля, — говорит Виктория. — Если хочется себя побаловать, то покупаем красную рыбу или торт «Кусочек счастья».

Также у пары есть собака, для нее через питомник покупают корм Hills. Это обходится еще в 150 рублей за упаковку (18 килограмм). Хватает на пару месяцев. Иногда Виктория может побаловать домашнего питомца: засушить для собаки куриное филе в духовке или сушилке для овощей и фруктов. Либо девушка покупает готовые вкусняшки.

Алексей: «Одна кошка наедает рублей на 200»

— Мне 45 лет, живем с 16-летней дочкой и кошкой, ей 1 год. Жена умерла 2 года назад. Зарабатываю только я, уровень дохода высокий, — представляется Алексей, который работает в крупной IT-компании. — На питание у нас уходит 800—1000 рублей в месяц. Кошка наедает еще рублей на 200.





Поскольку Алексей любит еду из свежих продуктов, он бывает в магазинах практически ежедневно. Раз в две недели может съездить в гипермаркет и закупиться сразу рублей на 160. Дешевые продукты, которые «сделаны непонятно из чего», мужчина не берет.

Он рассказывает про семейный рацион. Постоянно в холодильнике есть что-то из мясного «на бутерброд», один-два вида сыра — сливочный и твердый. Практически всегда имеется готовый гарнир, чаще это макароны, картошка, гречка или рис. В кулинарии продукты выбирает редко (изредка 250 грамм салата оливье на вечер), предпочитает готовить сам. Алексей в доме за шеф-повара, дочка помогает — может что-то помыть, почистить, нарезать.





— У нас нет постоянных блюд, стараюсь чередовать. Дочка особо не любит свинину и говядину, поэтому в нашей семье часто приготовлена курица в каком-либо виде, — говорит он. — Я предпочитаю ее запекать или тушить сразу с гарниром, реже жарю. Запекаю в духовке, а в последний год я стал много готовить в мультиварке.

В хорошей мультиварке можно приготовить что угодно, мы в ней делаем все — начиная от йогуртов и заканчивая пирогами. Опять-таки можно потушить картошку с мясом или ребрышками в мультиварке — это, в принципе, легко готовится. Очень любим с дочкой намазать домашний паштет на бутерброд.





Алексей может запечь мясо, но это случается нечасто. Периодически в доме бывают супы — куриный, гороховый, солянка.

— Из того, что у нас часто есть холодильнике, — еще и красная рыба для бутербродов. Это единственный вид рыбы, который ест моя дочка. Она рыбу в принципе не любит, а от красной соленой не отказывается. Еще стараюсь покупать креветки, мидии. Готовлю что-то вроде пиццы карбонары с ними. Делаю соус — все как положено, со сливками. А вместо ветчины — мидии и креветки.





Напитки Алексей практически не покупает — готовит сам. Может сварить классический советский компот из груш, яблок, кураги и чернослива.

— Очень любим напиток из цитрусовых, я делаю по секретному рецепту. Рассказать? Хорошо. Я вычитал несколько рецептов, готовил по ним и нашел такой, который для нас имеет золотую вкусовую середину, — говорит он и добавляет, что делает домашний хлебный квас. — Получается тот самый советский квас. Единственное, чего мне не удается добиться, — это хлебного духа. Не знаю, от чего зависит. Может, хлеб уже не тот.





Готовит Алексей практически ежедневно, однако в рабочие дни полноценная готовка случается редко — обычно в холодильнике уже есть готовый гарнир или что-то мясное, да и нет возможности провести полдня у плиты. Поэтому в будни на готовку уходит немного, всего «по часу-два в день». Разве что на выходных иногда получается готовить сразу несколько блюд: и суп, и плов, и салат.

— По кафе и ресторанам ходим крайне редко. Не потому, что не можем себе позволить, — нам это не надо, — объясняет мужчина.











Где-то раз в неделю (обычно в пятницу или субботу) Алексей с дочкой заказывают пиццу или суши. Сразу много, чтобы хватило на выходные. Берут не одну, а сразу две-три пиццы. Если суши, то выбирают килограммовый сет. Чтобы экономить, используют купоны со Slivki. Также у Алексея как у работника IT-компании есть скидка 30% в пиццерии.

— Я люблю готовить. Мы с женой прожили вместе 18 лет, и часто готовил я, мне это нравится. У меня нет специального поварского образования, я окончил РТИ. Еще в школьное время, начиная с третьего класса, приходил после уроков домой, брал «Книгу о вкусной и здоровой пище» и готовил по ней. С этого как-то и началось, — отмечает минчанин.







Юлия: «Муж веган, а мы с ребенком — нет. На продукты уходит уйма денег»

Семья Юлии из Витебска включает трех человек. Ей самой 32 года, мужу 40 лет и дочке 5. Юлия и ее супруг работают на дому, она специалист по персоналу, он айтишник. Полтора года назад муж Юлии стал вегетарианцем.

— Иногда он вообще веганит — не употребляет ничего животного происхождения. В последний месяц отказывается от мяса, рыбы и молочной продукции, но съедает одно яйцо в день и овощи в больших количествах, — объясняет Юлия. — Муж веган, а мы с ребенком — нет. На продукты уходит уйма денег, в основном на овощи и фрукты. А мы с дочкой питаемся обычно, и наш рацион, наверное, как у большинства людей.





В месяц на продукты уходит 620—650 рублей. Из этой суммы около 50 рублей приходится на орехи. В доме они есть всегда, как и овощи. Раз в неделю семья покупает авокадо, чаще всего из овощей дома бывает капуста, огурцы, помидоры. Продукты закупают с помощью доставки, причем не из-за пандемии, а потому, что это удобно. Только орехи берут в специальной лавке.

— На завтрак у мужа может быть пара морковок и апельсин. У меня с дочкой каша, чаще овсяная с бананом, орехами и изюмом, бутерброды с сыром. На обед у меня суп, а у мужа все сложнее. Для него я готовлю овощи на пару, покупаю замороженные смеси с брокколи, морковью, цветной капустой, спаржевой фасолью. Еще он любит бобовые — фасоль, горох, нут. Их я тоже готовлю в мультиварке. Часто делаю пюре на всех, муж его ест с чем-то своим, а я и дочь — с куриными ножками, например.





Редкое блюдо, которое ест вся семья, — цукини, запеченные с морковью и грибами в оливковом масле и соевом соусе. Бывает, готовые блюда привозят родители:

— Моя мама может передать что-то мясное вроде борща или холодца. Мама мужа готовит фалафель или паштет из гороха — что-то веганское.





На алкоголь в семье не тратят вообще, поскольку его никто не употребляет. По ресторанам Юлия с супругом и дочерью не ходят, но пару раз в месяц заказывают обычную еду из ресторана белорусской кухни. Это может быть суп, картофельное пюре и мясо. Супругу Юлии нравится перловка с грибами. Раз в месяц балуют себя, заказывая суши. Конечно же, двух видов — обычные и веганские.

В доме есть собака. Маленькая чихуахуа, которая ест умеренно: упаковки корма за 10 рублей хватает почти на две недели.

Ольга: «Питание обходится в 160 рублей на человека, все зависит от умения готовить»

Домохозяйке Ольге из Минска 32 года, она многодетная мама — вместе с супругом растит трех дочерей. Муж работает электриком. Обычно продукты закупают в магазинах недалеко от дома либо супермаркетах, где в определенные дни предлагают скидку для тех, кто с детьми. Что едят в многодетной семье?





— Отдаем предпочтение кашам, супчикам, мясным блюдам с гарнирами. Нравится мясо по-французски и отбивные. Тушим капусту в мультиварке. Дети очень любят блинчики утром или кашу. Раньше я скептически относилась к субпродуктам, мне они казались какой-то гадостью. Но много лет назад отец мужа угостил меня тушеными куриными желудками. Это было невероятно вкусно. Сейчас я могу приготовить куриную печень или уху из хребтов красной рыбы. Вкусно и очень экономно, — рассказывает она.





Вот как выглядит меню на выходной день у Ольги:

— В воскресенье у нас были оладьи на завтрак, в обед суп, рис с мясом. И сосиски в тесте — я приготовила сама на домашнем дрожжевом тесте, а не на покупном. На вечер молочный суп.

Готовые блюда из кулинарии Ольга не берет — нет к ним доверия. Но однажды взяла понравившийся салат, для того чтобы определить, из чего он сделан, и готовить такой дома. Пиццу семья заказывает раз в несколько лет. В последний раз — когда были на самоизоляции пару месяцев назад.





В доме есть кот-любимец, породистый. Для него покупают корма средней ценовой категории, в месяц выходит 50—60 рублей.

— На питание всех пяти человек у нас тратится 800 рублей в месяц. Было меньше, но цены выросли. Сумма расходов зависит от находчивости, умения готовить и состояния здоровья. Нам хватает.