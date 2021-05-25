ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

25.05.2021 08:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Скрученный пробег — один из самых распространенных обманов на вторичном рынке автомобилей. По данным профильных исследований, каждая шестая продаваемая б/у машина (16,7%) пережила манипуляции с одометром. «Разовая коррекция пробега — дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%», — говорят специалисты. Минчанин Сергей уверяет, что, покупая Toyota Corolla через автохаус, столкнулся с проблемой — по его словам, исчезло более 120 000 км. Он провел собственное расследование. Позиция комиссионки: клиент проверил авто на своей СТО и все же купил его, согласившись с условиями договора.

Поиск и покупка

Сергей подчеркивает, что не собирается добиваться возврата потраченных денег в обмен на автомобиль: «Мне нравится эта Toyota Corolla, я ее специально искал. Десятое поколение, дорестайлинговая, 2013 года выпуска, с мотором 1,6 литра. В свое время я хотел купить именно ее. Искал по барахолкам и в какой-то момент наткнулся на объявление о продаже седана в сером цвете за $9499 в эквиваленте. На страничке было указано: „полностью обслужена, вложений не требует, в отличном техническом и внешнем состоянии, а также с отличной резиной“. В качестве продавца была указана сеть автосалонов „4 Колеса“. Ранее я уже покупал машину у этой компании, название на слуху — занимается комиссионной продажей авто с 2007 года. Как утверждает их сайт, они заключили более 15 000 сделок купли-продажи. По телефону мне подтвердили: описание автомобиля полностью соответствует действительности».




«После небольшого торга и уменьшения цены с $9500 до $9200 мы договорились о встрече на СТО для проведения полной диагностики: техосмотр и компьютер, — описал процесс покупки минчанин. — Как выяснилось, история автомобиля, содержащая данные и ошибки, полностью стерта, осталась лишь информация за последние 12 км пробега. Одним словом, актуальных ошибок не было. При этом мастер обратил внимание на странную работу катализатора: на диаграмме были всплески по выбросам отработанных газов. Замеры СО показали превышение нормы — техосмотр уже не пройти. После диагностики сказали примерно следующее: „Катализатор удален. Сварной шов в идеальном состоянии и не имеет следов коррозии. Это свидетельствует о том, что он свежий“. По слухам, за катализатор можно выручить до 1000 рублей. Также рекомендовали заменить передние и задние тормозные диски с колодками, масляный фильтр, масло в ДВС, задние амортизаторы, масло в АКПП, натяжитель цепи ГРМ, воздушный и салонный фильтры, установить пламегаситель вместо катализатора. За все насчитали примерно 1150 рублей (без работы и катализатора). Тогда подумал: „Это всего лишь расходники“».




Приключения и расследование

Сергей покупал автомобиль с матерью Еленой, в документах фигурирует именно она. Договор купли-продажи гарантировал, что товар соответствует теххарактеристикам: Toyota Corolla 2013 г. в. с мотором 1,6 и пробегом, по данным спидометра, 147 857 км. Как окажется позже, последний нюанс очень важен.

Подписали бумаги, прошли регистрацию в ГАИ, а далее, по словам собеседника, начались приключения.

«Нам передали один ключ и брелок от сигнализации без батарейки, подчеркнув: это все, что есть. Приехали домой, вставили батарейку в брелок от сигнализации, после чего машина перестала заводиться. Оказалось, „сигналка“ неисправна, и для эксплуатации автомобиля ее необходимо отключить. Так и вышло. На следующий день загорелась лампочка „Проверьте двигатель“. Повторная компьютерная диагностика на той же СТО выявила проблему с катализатором и необходимость перепрошивки машины с Евро-4 на Евро-2 за $150», — рассказал Сергей.

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

В техпаспорте новый владелец нашел ФИО и адрес предыдущего — Алины из Любани, с помощью соцсети нашел ее и задал несколько вопросов об автомобиле. Оказалось, на Toyota раньше ездила мама девушки Ирина. В переписке женщина указала: когда продавали, пробег составлял 270 000 км, цепь не меняли, катализатор не вырезали.

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

Сергей отправился в Любань, там ему передали второй ключ от Toyota.

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

«Я подбил все траты на доведение Corolla до состояния полностью обслуженного — вышло почти 4670 рублей ($1845), — приводит подсчеты клиент автохауса. — Мне стало очевидно, что фраза „вложений не требует, в отличном техническом и внешнем состоянии, а также с отличной резиной“ из объявления далека от истины. Попытался урегулировать ситуацию с компанией „4 Колеса“, предложил им компенсировать часть расходов, но получил отказ — мол, я купил авто по цене ниже рыночной (сам же считаю ее средней). В итоге речь зашла о суде. Представители автохауса дали понять, что дело для меня проигрышное».

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

Сергей предоставил фото договора купли-продажи. В графе «Ответственность сторон» указано: продавец гарантирует, что товар соответствует техническим характеристикам, указанным в пункте 1.1. А это: название модели, год выпуска, наименование, объем двигателя, тип КПП, VIN, цвет кузова и пробег — но с оговоркой «по данным спидометра». В следующем пункте подчеркивается: товар является подержанным, и продавец каких-либо гарантийных обязательств перед покупателем не несет. И еще: «Покупатель подтверждает, что приобретает Товар б/у, качество Товара его полностью устраивает». Внизу стоит подпись.

«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

Договор и закон

На договор и опираются представители «4 Колеса», поясняя свою позицию: «Сергей действительно приобрел у нас Toyota Corolla, у него возникли вопросы по поводу пробега. Но покупатель ездил на станцию к своим ребятам, никто ему СТО не советовал. Мы пошли навстречу его желанию провести диагностику именно там. Подключали компьютер, проводили диагностику, все проверяли. И не обнаружили ничего того, что помешало бы ему купить автомобиль. Ведь он же купил эту Toyota — даже после проверки у своих знакомых. Если бы его что-то смущало, он просто не покупал бы. Мы по просьбе клиента сделали скидку после того, как были выявлены какие-то дефекты и нюансы по машине. На устранение и была предусмотрена скидка».

«Нам неинтересно крутить пробеги, мы этим не занимаемся, — отдельно подчеркнули в компании. — Даже не знаем, где это делается. Почему он это утверждает, не знаем. У нас таких случаев ранее не было. Договор был составлен типовой, как у всех. Напомним, на бэушный товар нет гарантии, закон „О защите прав потребителей“ не распространяется на товары б/у».




Тут есть смысл уточнить: б/у товары все же упоминаются в законе «О защите прав потребителей». В частности, в статье 7.6 «Информация о товарах»: «Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, потребителю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара сведения о наличии недостатка должны быть указаны в документе, подтверждающем факт приобретения товара». А в Гражданском кодексе все еще более однозначно: «Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца».

И все же, несмотря на обстоятельства, Сергей заявляет, что не намерен возвращать Toyota автохаусу, потому как хотел купить именно эту модель. Говорит, он уже проконсультировался с адвокатом, но писать иск не спешит, а надеется на внесудебное урегулирование ситуации.

С возвратом 5% от суммы – стиральные машины в Каталоге


Стиральная машина Electrolux EW6S5R06W
37 отзывов
автоматическая стиральная машина, загрузка до 6 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 40 см (с люком 42 см), энергопотребление A++, защита от протечек, 14 программ
659 р.
25 предложений
Стиральная машина LG F1096ND3
69 отзывов
автоматическая стиральная машина, загрузка до 6 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 44 см (с люком 46 см), энергопотребление A+++, прямой привод, 13 программ
855 р.
34 предложения
Стиральная машина Indesit IWSB 51051 BY
15 отзывов
автоматическая стиральная машина, загрузка до 5 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 40 см, энергопотребление A+, 16 программ
489 р.
34 предложения
Сравнить эти товары →
Все модели машинок в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скрученный пробег — один из самых распространенных обманов на вторичном рынке автомобилей. По данным профильных исследований, каждая шестая продаваемая б/у...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Плянавалі лавіць інтэрнэт ля польскай мяжы». Вялікае інтэрвію з галоўным рэдактарам Hrodna.life
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by