«Пробег по данным спидометра». Клиент автохауса провел свое расследование по «исчезнувшим» 120 000 км

Источник материала: Onliner Скрученный пробег — один из самых распространенных обманов на вторичном рынке автомобилей. По данным профильных исследований, каждая шестая продаваемая б/у машина (16,7%) пережила манипуляции с одометром. «Разовая коррекция пробега — дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%», — говорят специалисты. Минчанин Сергей уверяет, что, покупая Toyota Corolla через автохаус, столкнулся с проблемой — по его словам, исчезло более 120 000 км. Он провел собственное расследование. Позиция комиссионки: клиент проверил авто на своей СТО и все же купил его, согласившись с условиями договора.

Поиск и покупка

Сергей подчеркивает, что не собирается добиваться возврата потраченных денег в обмен на автомобиль: «Мне нравится эта Toyota Corolla, я ее специально искал. Десятое поколение, дорестайлинговая, 2013 года выпуска, с мотором 1,6 литра. В свое время я хотел купить именно ее. Искал по барахолкам и в какой-то момент наткнулся на объявление о продаже седана в сером цвете за $9499 в эквиваленте. На страничке было указано: „полностью обслужена, вложений не требует, в отличном техническом и внешнем состоянии, а также с отличной резиной“. В качестве продавца была указана сеть автосалонов „4 Колеса“. Ранее я уже покупал машину у этой компании, название на слуху — занимается комиссионной продажей авто с 2007 года. Как утверждает их сайт, они заключили более 15 000 сделок купли-продажи. По телефону мне подтвердили: описание автомобиля полностью соответствует действительности».









«После небольшого торга и уменьшения цены с $9500 до $9200 мы договорились о встрече на СТО для проведения полной диагностики: техосмотр и компьютер, — описал процесс покупки минчанин. — Как выяснилось, история автомобиля, содержащая данные и ошибки, полностью стерта, осталась лишь информация за последние 12 км пробега. Одним словом, актуальных ошибок не было. При этом мастер обратил внимание на странную работу катализатора: на диаграмме были всплески по выбросам отработанных газов. Замеры СО показали превышение нормы — техосмотр уже не пройти. После диагностики сказали примерно следующее: „Катализатор удален. Сварной шов в идеальном состоянии и не имеет следов коррозии. Это свидетельствует о том, что он свежий“. По слухам, за катализатор можно выручить до 1000 рублей. Также рекомендовали заменить передние и задние тормозные диски с колодками, масляный фильтр, масло в ДВС, задние амортизаторы, масло в АКПП, натяжитель цепи ГРМ, воздушный и салонный фильтры, установить пламегаситель вместо катализатора. За все насчитали примерно 1150 рублей (без работы и катализатора). Тогда подумал: „Это всего лишь расходники“».









Приключения и расследование

Сергей покупал автомобиль с матерью Еленой, в документах фигурирует именно она. Договор купли-продажи гарантировал, что товар соответствует теххарактеристикам: Toyota Corolla 2013 г. в. с мотором 1,6 и пробегом, по данным спидометра, 147 857 км. Как окажется позже, последний нюанс очень важен.

Подписали бумаги, прошли регистрацию в ГАИ, а далее, по словам собеседника, начались приключения.

«Нам передали один ключ и брелок от сигнализации без батарейки, подчеркнув: это все, что есть. Приехали домой, вставили батарейку в брелок от сигнализации, после чего машина перестала заводиться. Оказалось, „сигналка“ неисправна, и для эксплуатации автомобиля ее необходимо отключить. Так и вышло. На следующий день загорелась лампочка „Проверьте двигатель“. Повторная компьютерная диагностика на той же СТО выявила проблему с катализатором и необходимость перепрошивки машины с Евро-4 на Евро-2 за $150», — рассказал Сергей.





В техпаспорте новый владелец нашел ФИО и адрес предыдущего — Алины из Любани, с помощью соцсети нашел ее и задал несколько вопросов об автомобиле. Оказалось, на Toyota раньше ездила мама девушки Ирина. В переписке женщина указала: когда продавали, пробег составлял 270 000 км, цепь не меняли, катализатор не вырезали.





Сергей отправился в Любань, там ему передали второй ключ от Toyota.





«Я подбил все траты на доведение Corolla до состояния полностью обслуженного — вышло почти 4670 рублей ($1845), — приводит подсчеты клиент автохауса. — Мне стало очевидно, что фраза „вложений не требует, в отличном техническом и внешнем состоянии, а также с отличной резиной“ из объявления далека от истины. Попытался урегулировать ситуацию с компанией „4 Колеса“, предложил им компенсировать часть расходов, но получил отказ — мол, я купил авто по цене ниже рыночной (сам же считаю ее средней). В итоге речь зашла о суде. Представители автохауса дали понять, что дело для меня проигрышное».





Сергей предоставил фото договора купли-продажи. В графе «Ответственность сторон» указано: продавец гарантирует, что товар соответствует техническим характеристикам, указанным в пункте 1.1. А это: название модели, год выпуска, наименование, объем двигателя, тип КПП, VIN, цвет кузова и пробег — но с оговоркой «по данным спидометра». В следующем пункте подчеркивается: товар является подержанным, и продавец каких-либо гарантийных обязательств перед покупателем не несет. И еще: «Покупатель подтверждает, что приобретает Товар б/у, качество Товара его полностью устраивает». Внизу стоит подпись.





Договор и закон

На договор и опираются представители «4 Колеса», поясняя свою позицию: «Сергей действительно приобрел у нас Toyota Corolla, у него возникли вопросы по поводу пробега. Но покупатель ездил на станцию к своим ребятам, никто ему СТО не советовал. Мы пошли навстречу его желанию провести диагностику именно там. Подключали компьютер, проводили диагностику, все проверяли. И не обнаружили ничего того, что помешало бы ему купить автомобиль. Ведь он же купил эту Toyota — даже после проверки у своих знакомых. Если бы его что-то смущало, он просто не покупал бы. Мы по просьбе клиента сделали скидку после того, как были выявлены какие-то дефекты и нюансы по машине. На устранение и была предусмотрена скидка».

«Нам неинтересно крутить пробеги, мы этим не занимаемся, — отдельно подчеркнули в компании. — Даже не знаем, где это делается. Почему он это утверждает, не знаем. У нас таких случаев ранее не было. Договор был составлен типовой, как у всех. Напомним, на бэушный товар нет гарантии, закон „О защите прав потребителей“ не распространяется на товары б/у».









Тут есть смысл уточнить: б/у товары все же упоминаются в законе «О защите прав потребителей». В частности, в статье 7.6 «Информация о товарах»: «Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, потребителю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара сведения о наличии недостатка должны быть указаны в документе, подтверждающем факт приобретения товара». А в Гражданском кодексе все еще более однозначно: «Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца».

И все же, несмотря на обстоятельства, Сергей заявляет, что не намерен возвращать Toyota автохаусу, потому как хотел купить именно эту модель. Говорит, он уже проконсультировался с адвокатом, но писать иск не спешит, а надеется на внесудебное урегулирование ситуации.