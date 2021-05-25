Базанов: «Мы с Кондратьевым так и договорились, что он готовит сборную две игры, а дальше будем смотреть»





Владимир Базанов. Фото: abff.by





Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал, как долго продлится сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси Георгием Кондратьевым.





«Опытный человек, он прошел и молодежную сборную, работал с национальной командой. Поэтому мы с ним так и договорились, что он готовит сборную две игры и играет, а дальше будем смотреть.





Изменения нужны, сами видите 0:8. Всего лишь восемь фолов, ни одной карточки, ничего, нашлась какая-то причина. Поэтому он сейчас разбирается, думает. Вызвали 23 футболиста, будем смотреть. Я еще помню, когда он был нападающим в "Динамо-Минск", 11-й номер, когда он забивал хорошо, поэтому я думаю, что будет все хорошо», – сказал Базанов в эфире телеканала СТВ.





Напомним, Кондратьев стал исполняющим обязанности главного тренера в начале апреля, сменив на посту Михаила Мархеля.





Ранее он уже возглавлял сборную с декабря 2011 года по октябрь 2014 года.



