ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Базанов: «Мы с Кондратьевым так и договорились, что он готовит сборную две игры, а дальше будем смотреть»

25.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Босс АБФФ признался, что помнит тренера еще нападающим в минском "Динамо".


Владимир Базанов. Фото: abff.by

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал, как долго продлится сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси Георгием Кондратьевым.

«Опытный человек, он прошел и молодежную сборную, работал с национальной командой. Поэтому мы с ним так и договорились, что он готовит сборную две игры и играет, а дальше будем смотреть.

Изменения нужны, сами видите 0:8. Всего лишь восемь фолов, ни одной карточки, ничего, нашлась какая-то причина. Поэтому он сейчас разбирается, думает. Вызвали 23 футболиста, будем смотреть. Я еще помню, когда он был нападающим в "Динамо-Минск", 11-й номер, когда он забивал хорошо, поэтому я думаю, что будет все хорошо», – сказал Базанов в эфире телеканала СТВ.

Напомним, Кондратьев стал исполняющим обязанности главного тренера в начале апреля, сменив на посту Михаила Мархеля.

Ранее он уже возглавлял сборную с декабря 2011 года по октябрь 2014 года.

Отметим, в отборе на чемпионат мира-2022 белорусы потерпели поражение от Бельгии со счетом 0:8, которое стало самым крупным в истории, пишет Sportarena.by.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Босс АБФФ признался, что помнит тренера еще нападающим в минском "Динамо".
 
Новости дня
Новости разные
 
Залечь на дно в Беларуси. Подборка «хижин», шале и домов на деревьях для туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by