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Поймали с поличным: Лопес и Аффлека застукали за поцелуями в спортзале
25.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек больше не могут скрывать
© REUTERS / POOL
Те времена, когда Лопес ходила в спортзал вместе с женихом Алексом Родригесом, канули в лету, ведь Лопес рассталась со своим возлюбленным. Теперь компанию певице составляет давний бойфренд Аффлек. Недавно пара снова подогрела слухи о своем романе, отправившись отдыхать в особняк Джей Ло, где позировала на глазах у папарацци.
На этот раз знаменитости и вовсе шокировали иностранные СМИ: Лопес и Аффлека буквально застукали с поличным - за поцелуями в спортзале, о чем с радостью сообщили инсайдеры издания In Touch.
Пара не стала проявлять чудеса конспирации и сразу же приехала в фитнес-центр вместе. По словам источников, "оба выглядели безумно влюбленными" во время тренировки и даже не стеснялись своих тренеров.
"Они даже поцеловались на полу и постоянно флиртовали друг с другом между упражнениями", - поделились инсайдеры.
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"Беннифер" продолжает всячески подтверждать слухи о своем возобновившемся романе: после расставания с женихом - певица все время уделяет экс-бойфренду.
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