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Поймали с поличным: Лопес и Аффлека застукали за поцелуями в спортзале

25.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек больше не могут скрывать вновь вспыхнувшую страсть: давних возлюбленных подловили за поцелуями в спортзале.

© REUTERS / POOL
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Те времена, когда Лопес ходила в спортзал вместе с женихом Алексом Родригесом, канули в лету, ведь Лопес рассталась со своим возлюбленным. Теперь компанию певице составляет давний бойфренд Аффлек. Недавно пара снова подогрела слухи о своем романе, отправившись отдыхать в особняк Джей Ло, где позировала на глазах у папарацци.

На этот раз знаменитости и вовсе шокировали иностранные СМИ: Лопес и Аффлека буквально застукали с поличным - за поцелуями в спортзале, о чем с радостью сообщили инсайдеры издания In Touch.

Пара не стала проявлять чудеса конспирации и сразу же приехала в фитнес-центр вместе. По словам источников, "оба выглядели безумно влюбленными" во время тренировки и даже не стеснялись своих тренеров.

"Они даже поцеловались на полу и постоянно флиртовали друг с другом между упражнениями", - поделились инсайдеры.

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"Беннифер" продолжает всячески подтверждать слухи о своем возобновившемся романе: после расставания с женихом - певица все время уделяет экс-бойфренду.
 
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