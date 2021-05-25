Все из-за стресса и СМИ: Меган Маркл может родить раньше срока

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл может родить раньше срока: об этом рассказали инсайдеры из окружения семьи королевских мятежников.

Еще в начале марта во время скандального интервью Маркл рассекретила пол второго ребенка, которого носит под сердцем и по сей день, а также назвала предполагаемую дату родов . Экс-актриса призналась, что малыш появится на свет в начале лета, но источники уверяют, что это может случиться со дня на день.

Как сообщило издание The Sun, состояние здоровья беременной Меган Маркл не очень хорошее, и это может привести к преждевременным родам. такую информацию предоставили анонимные источники.

Таинственные "доброжелатели" не стали уточнять, о каких проблемах идет речь, но намекнули на причины, оказавшие негативное воздействие на самочувствие Маркл.

По словам инсайдеров это хронический стресс, постоянные нападки со стороны СМИ, а также натянутые отношения с королевской семьей.

"Раньше говорили, что роды выпадают на июнь. Но сейчас есть все предпосылки того, что малыш появится на свет раньше. Если честно, это может произойти в любой момент", - подытожили тревожную весть анонимы.

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