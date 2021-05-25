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Все из-за стресса и СМИ: Меган Маркл может родить раньше срока
25.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл может родить раньше срока: об этом рассказали инсайдеры из окружения семьи королевских мятежников.
© AFP 2020 / STEVE PARSONS
Еще в начале марта во время скандального интервью Маркл рассекретила пол второго ребенка, которого носит под сердцем и по сей день, а также назвала
Как сообщило издание The Sun, состояние здоровья беременной Меган Маркл не очень хорошее, и это может привести к преждевременным родам. такую информацию предоставили анонимные источники.
Таинственные "доброжелатели" не стали уточнять, о каких проблемах идет речь, но намекнули на причины, оказавшие негативное воздействие на самочувствие Маркл.
По словам инсайдеров это хронический стресс, постоянные нападки со стороны СМИ, а также натянутые отношения с королевской семьей.
"Раньше говорили, что роды выпадают на июнь. Но сейчас есть все предпосылки того, что малыш появится на свет раньше. Если честно, это может произойти в любой момент", - подытожили тревожную весть анонимы.
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Источники из окружения мятежной герцогини и ее мужа решили поделиться информацией о и заставили фанатов волноваться за здоровье экс-актрисы.
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