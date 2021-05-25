Мнение: «В Минке реакция Запада уже никого не волнует. Поэтому возможны и спецоперации за границей»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Беларусь в реальной политике про задержание Протасевича и последствия.

— По нестыковкам легенды с минированием самолёта Ryanair понятно, что была осуществлена именно спецоперация по поимке бывшего администратора ТГ-канала Романа Протасевича, которого в Минске считают террористом.

Белорусское руководство прекрасно отдаёт себе отчёт о возможных международных последствиях принудительной посадки гражданского борта. Но отношения с ЕС уже давно не в приоритете. Цель оказалась важнее всех возможных издержек от спецоперации. И цель эта состоит в демонстрации того, что никто не уйдёт безнаказанным за прошлогоднюю попытку госпереворота. Чтобы было неповадно. Ни нашим, ни не нашим.

Очевидно, что власть проспала прошлогодние выборы. Превентивный авторитаризм дал сбой. В теории такие действия Минск должен был предпринимать прошлой весной. Но почему-то не стал. И тем сильнее сейчас его реакция на произошедшее в прошлом августе.

Сейчас мы наблюдаем совсем другое качество государства. Момент разбалансировки внешней политики (разрыв отношений с Западом) максимально используется для демонстрации «городу и миру», что прежние методы работы Запада и белорусской оппозиции (которая видится властями как агенты запада) невозможны. Действует установка на все враждебные действия отвечать соответствующим образом. Отсюда впервые задействование контрсанкций. Отсюда реальные сроки активным участникам протестов. Отсюда закручивание гаек в медийной среде.

И я думаю, что мы только в начале этого процесса. Потому как, если власти всё же планируют проводить конституционный референдум, то, чтобы он прошёл без сюрпризов, политическое и медийное поле должно быть зачищено полностью. Не удивлюсь, если под каток попадут и другие негосударственные медиа, НГО и даже некоторые активные комментаторы.

И повторюсь, реакция Запада сейчас уже никого не волнует. Поэтому возможны и спецоперации за границей Беларуси. Русские с удовольствием с этим помогут. Они в этой ситуации решают свою важную задачу - максимально отдалить Беларусь от Запада и привязать к себе. По возможности — необратимо.

«Просто месть». Спецоперация властей может иметь драматические последствия