ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утром в центре Минска «Форд» влетел в бордюр и перевернулся

25.05.2021 09:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля произошло сегодня утром в центре белорусской столицы.

Утром в центре Минска «Форд» влетел в бордюр и перевернулся

Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 05:40 минут «водитель автомобиля «Форд Фокус», предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости в направлении улицы Московской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. В результате этого произошло опрокидывание транспортного средства».

Отмечается, что водитель и пассажиры получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.

В Следственном комитете сообщили, что «на момент происшествия в автомобиле находилось пять человек, три девушки и двое парней». За рулем «Форда» находилась девушка, которая, «по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля произошло сегодня утром в центре белорусской столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заводской корпус, построенный к 50-летию СССР, взорвали в Орше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by