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Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка
25.05.2021 09:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес растет — и тогда проблем порой больше, чем у бизнеса «падающего». В такой ситуации оказался Алексей Калинчук, владелец реставрационной мастерской обуви SkyCross.by. За полтора месяца его компания преобразилась и продолжает расти. Предприниматель пришел на разбор бизнеса в проект «Рабочая группа» с новыми вопросами.
Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail
Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ―
Партнер проекта ― компания
Алексей уже был гостем первого выпуска. Тогда предприниматель ставил перед собой амбициозную цель ― расширить производство и продолжить рост с сохранением темпа.
Получив экспертные советы, спустя полтора месяца он сумел многое изменить в своем бизнесе. Его цех работает на полную мощность без выходных, а вся прибыль все еще уходит на развитие, но этого оказалось мало. Бизнес дошел до стадии, когда «доставать» больше средств из оборота не получается, а свои деньги уже закончились.
Смотрите, как это было, в прямом эфире:
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Алексей Калинчук воспользовался советами экспертов — управляющего партнера КГ «Здесь и Сейчас» Александра Панькова и директора «Хьюмен систем» Александра Бриленка.
Предприниматель начал создавать систему обучения — мастера стали передавать друг другу свой опыт. Алексей планирует выстроить более четкую программу, благодаря которой можно будет обучать будущих мастеров буквально с нуля.
Также предприниматель поднял цены. «Мы брали среднерыночную стоимость услуг в нашем сегменте. Но со временем поняли, что делаем лучше и качественнее. Исходя из этого подняли чек процентов на 20. Просадки не почувствовали», — делится Алексей.
Также Алексей:
Заказов стало больше, темп не сбавлен, прибыль растет. Главная цель впереди — стать лидером рынка в своем сегменте. Что делать и в каком направлении двигаться — решения искали эксперты Александр Паньков и Олег Ильин.
SkyCross.by в цифрах
Целевой сегмент: аудитория со средним и высоким заработком
Средний чек: 58 бел. рублей ($ 23)
Выручка за месяц: 45 771 бел. рубль ($ 18 199)
Принято пар обуви в месяц: 4432 пары
Клиентов в месяц: 793
Штат сотрудников: мастера по ремонту, 2 администратора, бухгалтер, маркетолог, а также таргетолог, который на данный момент работает на аутсорсе.
Как стать лидером рынка?
Решение 1. Изучение потенциальной аудитории в Минске.
Во-первых, как часто люди ремонтируют обувь? Во-вторых, готовы ли люди вообще реставрировать обувь? Исходя из этих ответов можно делать выводы о потенциальных клиентах. Например, эксперты считают, что важным вопросом для клиентов становится ухоженность сезонной обуви. Проблема возникает, когда люди задумываются о чистке в последний момент. Тогда у компании случается «завал» с заказами, длительность выполнения заказа в «горячий» сезон может составлять 20−30 дней.
Мастерской лучше заранее готовить своих клиентов к тому, что о таких вещах нужно думать. Возможно, прописывать на сайте или делать рассылку с помощью SMS или мессенджеров.
Как итог, у компании сократится срок выполнения заказа, клиенты получат чистую обувь в максимально короткие сроки и в дальнейшем будут учитывать загруженность компании.
Решение 2. Сотрудничество с другими компаниями.
Например, если у какого-то предпринимателя есть большое помещение, которое используется не целиком, то мастерская может договориться и поставить в помещении свою точку приема заказов. При этом мастерская выиграет в том, что локализация приемки заказов привлечет больше клиентов. А «партнер» получит процент от работы точки приема.
Решение 3. Создание франшизы.
«Когда смотришь на развитие SkyCross.by, становится понятно, что компания к этому готова», ― говорят эксперты. В мастерской налажены производственные процессы, есть обучение сотрудников. Для бизнеса наличие обучения является одной из самых больших ценностей.
В Минске модель работы компании уже себя зарекомендовала и прошла тестирование. Эксперты считают, что предприниматель уже может упаковывать имеющийся бизнес во франшизу и продавать ее странам СНГ, например, в Россию или Казахстан.
Решение 4. Сбор обратной связи.
Сбор пожеланий и идей от клиентов позволит расширить ассортимент услуг и проверить гипотезы.
Решение 5. Выгода для клиента.
Важным моментом является и система скидок для клиентов. По мнению экспертов, выигрышным вариантом будет накопительная система, при которой N-ая чистка пары будет подарочной. Также отличным дополнением будут ролики с советами по уходу за обувью.
Какой из путей развития приведет нашего героя к лидирующим позициям — смотрите в
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Бизнес растет - и тогда проблем порой больше, чем у бизнеса «падающего». В такой ситуации оказался Алексей Калинчук, владелец реставрационной мастерской обуви...
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