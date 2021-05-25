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Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка

25.05.2021 09:21 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка
Алексей Калинчук. Фото из личного архива

Бизнес растет — и тогда проблем порой больше, чем у бизнеса «падающего». В такой ситуации оказался Алексей Калинчук, владелец реставрационной мастерской обуви SkyCross.by. За полтора месяца его компания преобразилась и продолжает расти. Предприниматель пришел на разбор бизнеса в проект «Рабочая группа» с новыми вопросами.

Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail

Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ― Альфа-Банк

Партнер проекта ― компания Trafory

Алексей уже был гостем первого выпуска. Тогда предприниматель ставил перед собой амбициозную цель ― расширить производство и продолжить рост с сохранением темпа.

Читайте также о первом выпуске с участием Алексея Калинчука: Нет боли — нет прибыли. Вот как мы разбирали проблемы бизнеса в прямом эфире

Получив экспертные советы, спустя полтора месяца он сумел многое изменить в своем бизнесе. Его цех работает на полную мощность без выходных, а вся прибыль все еще уходит на развитие, но этого оказалось мало. Бизнес дошел до стадии, когда «доставать» больше средств из оборота не получается, а свои деньги уже закончились.

Смотрите, как это было, в прямом эфире:

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Дефицит персонала и поиск путей для роста: как решились эти проблемы

Алексей Калинчук воспользовался советами экспертов — управляющего партнера КГ «Здесь и Сейчас» Александра Панькова и директора «Хьюмен систем» Александра Бриленка.

Предприниматель начал создавать систему обучения — мастера стали передавать друг другу свой опыт. Алексей планирует выстроить более четкую программу, благодаря которой можно будет обучать будущих мастеров буквально с нуля.

Также предприниматель поднял цены. «Мы брали среднерыночную стоимость услуг в нашем сегменте. Но со временем поняли, что делаем лучше и качественнее. Исходя из этого подняли чек процентов на 20. Просадки не почувствовали», — делится Алексей.

Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка
Фото из архива SkyCross.by

Также Алексей:

  • Открыл новый цех

  • Нанял новых мастеров, переманив от конкурентов или найдя на рынке труда

  • Прописал регламенты для сотрудников

  • Стал развивать курьерскую службу.

Заказов стало больше, темп не сбавлен, прибыль растет. Главная цель впереди — стать лидером рынка в своем сегменте. Что делать и в каком направлении двигаться — решения искали эксперты Александр Паньков и Олег Ильин.

SkyCross.by в цифрах

Целевой сегмент: аудитория со средним и высоким заработком

Средний чек: 58 бел. рублей ($ 23)

Выручка за месяц: 45 771 бел. рубль ($ 18 199)

Принято пар обуви в месяц: 4432 пары

Клиентов в месяц: 793

Штат сотрудников: мастера по ремонту, 2 администратора, бухгалтер, маркетолог, а также таргетолог, который на данный момент работает на аутсорсе.

Как стать лидером рынка?

Решение 1. Изучение потенциальной аудитории в Минске.

Во-первых, как часто люди ремонтируют обувь? Во-вторых, готовы ли люди вообще реставрировать обувь? Исходя из этих ответов можно делать выводы о потенциальных клиентах. Например, эксперты считают, что важным вопросом для клиентов становится ухоженность сезонной обуви. Проблема возникает, когда люди задумываются о чистке в последний момент. Тогда у компании случается «завал» с заказами, длительность выполнения заказа в «горячий» сезон может составлять 20−30 дней.

Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка
Фото из архива SkyCross.by

Мастерской лучше заранее готовить своих клиентов к тому, что о таких вещах нужно думать. Возможно, прописывать на сайте или делать рассылку с помощью SMS или мессенджеров.

Как итог, у компании сократится срок выполнения заказа, клиенты получат чистую обувь в максимально короткие сроки и в дальнейшем будут учитывать загруженность компании.

Решение 2. Сотрудничество с другими компаниями.

Например, если у какого-то предпринимателя есть большое помещение, которое используется не целиком, то мастерская может договориться и поставить в помещении свою точку приема заказов. При этом мастерская выиграет в том, что локализация приемки заказов привлечет больше клиентов. А «партнер» получит процент от работы точки приема.

Решение 3. Создание франшизы.

«Когда смотришь на развитие SkyCross.by, становится понятно, что компания к этому готова», ― говорят эксперты. В мастерской налажены производственные процессы, есть обучение сотрудников. Для бизнеса наличие обучения является одной из самых больших ценностей.

В Минске модель работы компании уже себя зарекомендовала и прошла тестирование. Эксперты считают, что предприниматель уже может упаковывать имеющийся бизнес во франшизу и продавать ее странам СНГ, например, в Россию или Казахстан.

Решение 4. Сбор обратной связи.

Сбор пожеланий и идей от клиентов позволит расширить ассортимент услуг и проверить гипотезы.

Решение 5. Выгода для клиента.

Важным моментом является и система скидок для клиентов. По мнению экспертов, выигрышным вариантом будет накопительная система, при которой N-ая чистка пары будет подарочной. Также отличным дополнением будут ролики с советами по уходу за обувью.

Какой из путей развития приведет нашего героя к лидирующим позициям — смотрите в полной версии четвертого выпуска «Рабочей группы».

Получить рекомендации по развитию ВАШЕГО бизнеса вы можете в новом выпуске «Рабочей группы»! Опишите вопрос, который хотели бы разобрать, и отправьте его на ab@probusiness.io с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию!

Партнер весенних выпусков «Рабочей группы»:

Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка

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Теги: Минск
 
 
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Бизнес растет - и тогда проблем порой больше, чем у бизнеса «падающего». В такой ситуации оказался Алексей Калинчук, владелец реставрационной мастерской обуви...
 
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