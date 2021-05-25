Этот парень преобразил свой бизнес за полтора месяца — вот как он целится в лидеры рынка

Источник материала: ProBusiness



Алексей Калинчук. Фото из личного архива

Бизнес растет — и тогда проблем порой больше, чем у бизнеса «падающего». В такой ситуации оказался Алексей Калинчук, владелец реставрационной мастерской обуви SkyCross.by. За полтора месяца его компания преобразилась и продолжает расти. Предприниматель пришел на разбор бизнеса в проект «Рабочая группа» с новыми вопросами.

Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail

Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ― Альфа-Банк

Партнер проекта ― компания Trafory

Алексей уже был гостем первого выпуска. Тогда предприниматель ставил перед собой амбициозную цель ― расширить производство и продолжить рост с сохранением темпа.

Читайте также о первом выпуске с участием Алексея Калинчука: Нет боли — нет прибыли. Вот как мы разбирали проблемы бизнеса в прямом эфире

Получив экспертные советы, спустя полтора месяца он сумел многое изменить в своем бизнесе. Его цех работает на полную мощность без выходных, а вся прибыль все еще уходит на развитие, но этого оказалось мало. Бизнес дошел до стадии, когда «доставать» больше средств из оборота не получается, а свои деньги уже закончились.

Смотрите, как это было, в прямом эфире:

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Дефицит персонала и поиск путей для роста: как решились эти проблемы

Алексей Калинчук воспользовался советами экспертов — управляющего партнера КГ «Здесь и Сейчас» Александра Панькова и директора «Хьюмен систем» Александра Бриленка.

Предприниматель начал создавать систему обучения — мастера стали передавать друг другу свой опыт. Алексей планирует выстроить более четкую программу, благодаря которой можно будет обучать будущих мастеров буквально с нуля.

Также предприниматель поднял цены. «Мы брали среднерыночную стоимость услуг в нашем сегменте. Но со временем поняли, что делаем лучше и качественнее. Исходя из этого подняли чек процентов на 20. Просадки не почувствовали», — делится Алексей.



Фото из архива SkyCross.by

Также Алексей:

Открыл новый цех

Нанял новых мастеров, переманив от конкурентов или найдя на рынке труда

Прописал регламенты для сотрудников

Стал развивать курьерскую службу.

Заказов стало больше, темп не сбавлен, прибыль растет. Главная цель впереди — стать лидером рынка в своем сегменте. Что делать и в каком направлении двигаться — решения искали эксперты Александр Паньков и Олег Ильин.

SkyCross.by в цифрах

Целевой сегмент: аудитория со средним и высоким заработком

Средний чек: 58 бел. рублей ($ 23)

Выручка за месяц: 45 771 бел. рубль ($ 18 199)

Принято пар обуви в месяц: 4432 пары

Клиентов в месяц: 793

Штат сотрудников: мастера по ремонту, 2 администратора, бухгалтер, маркетолог, а также таргетолог, который на данный момент работает на аутсорсе.

Как стать лидером рынка?

Решение 1. Изучение потенциальной аудитории в Минске.

Во-первых, как часто люди ремонтируют обувь? Во-вторых, готовы ли люди вообще реставрировать обувь? Исходя из этих ответов можно делать выводы о потенциальных клиентах. Например, эксперты считают, что важным вопросом для клиентов становится ухоженность сезонной обуви. Проблема возникает, когда люди задумываются о чистке в последний момент. Тогда у компании случается «завал» с заказами, длительность выполнения заказа в «горячий» сезон может составлять 20−30 дней.



Фото из архива SkyCross.by

Мастерской лучше заранее готовить своих клиентов к тому, что о таких вещах нужно думать. Возможно, прописывать на сайте или делать рассылку с помощью SMS или мессенджеров.

Как итог, у компании сократится срок выполнения заказа, клиенты получат чистую обувь в максимально короткие сроки и в дальнейшем будут учитывать загруженность компании.

Решение 2. Сотрудничество с другими компаниями.

Например, если у какого-то предпринимателя есть большое помещение, которое используется не целиком, то мастерская может договориться и поставить в помещении свою точку приема заказов. При этом мастерская выиграет в том, что локализация приемки заказов привлечет больше клиентов. А «партнер» получит процент от работы точки приема.

Решение 3. Создание франшизы.

«Когда смотришь на развитие SkyCross.by, становится понятно, что компания к этому готова», ― говорят эксперты. В мастерской налажены производственные процессы, есть обучение сотрудников. Для бизнеса наличие обучения является одной из самых больших ценностей.

В Минске модель работы компании уже себя зарекомендовала и прошла тестирование. Эксперты считают, что предприниматель уже может упаковывать имеющийся бизнес во франшизу и продавать ее странам СНГ, например, в Россию или Казахстан.

Решение 4. Сбор обратной связи.

Сбор пожеланий и идей от клиентов позволит расширить ассортимент услуг и проверить гипотезы.

Решение 5. Выгода для клиента.

Важным моментом является и система скидок для клиентов. По мнению экспертов, выигрышным вариантом будет накопительная система, при которой N-ая чистка пары будет подарочной. Также отличным дополнением будут ролики с советами по уходу за обувью.

Какой из путей развития приведет нашего героя к лидирующим позициям — смотрите в полной версии четвертого выпуска «Рабочей группы» .

Получить рекомендации по развитию ВАШЕГО бизнеса вы можете в новом выпуске «Рабочей группы»! Опишите вопрос, который хотели бы разобрать, и отправьте его на ab@probusiness.io с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию!

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