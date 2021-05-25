В Минске отдадут дань памяти Максиму Богдановичу

Источник материала: ОНТ

Сегодня в столице Беларуси проходит День памяти Максима Богдановича – самого молодого классика белорусской литературы.

25 мая – 104 года с момента, когда он ушёл в вечность в Ялте.

Жизнь писателя связана не только с ней и белорусской столицей. Определённые жизненные и творческие этапы он прошёл в Гродно, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вильнюсе.

Валентина Короткина, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «У Мiнску такiх месцаў некалькi. Гэта помнiк побач з оперным i месца, дзе калiсьцi стаяў дом, дзе з’явiўся на свет будучы класiк. I музеi – наш i «Беларуская хатка».

Вспоминать писателя в этот день – традиция. Утром поминальная служба пройдёт в Свято-Петро-Павловском соборе.

Цветы принесут к памятнику возле Большого театра, а вечером о классике поговорят в его музее. Соберутся скульпторы, которые увековечили Максима Богдановича, музейные сотрудники расскажут о том, как по крупицам собиралась экспозиция, а студенты исполнят стихи и песни.

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