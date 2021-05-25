ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске отдадут дань памяти Максиму Богдановичу

25.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сегодня в столице Беларуси проходит День памяти Максима Богдановича – самого молодого классика белорусской литературы.

25 мая – 104 года с момента, когда он ушёл в вечность в Ялте.

Жизнь писателя связана не только с ней и белорусской столицей. Определённые жизненные и творческие этапы он прошёл в Гродно, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вильнюсе.

Валентина Короткина, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «У Мiнску такiх месцаў некалькi. Гэта помнiк побач з оперным i месца, дзе калiсьцi стаяў дом, дзе з’явiўся на свет будучы класiк. I музеi – наш i «Беларуская хатка».

Вспоминать писателя в этот день – традиция. Утром поминальная служба пройдёт в Свято-Петро-Павловском соборе.

Цветы принесут к памятнику возле Большого театра, а вечером о классике поговорят в его музее. Соберутся скульпторы, которые увековечили Максима Богдановича, музейные сотрудники расскажут о том, как по крупицам собиралась экспозиция, а студенты исполнят стихи и песни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в столице Беларуси проходит День памяти Максима Богдановича – самого молодого классика белорусской литературы. 25 мая – 104 года с момента, когда он ушёл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская заявіла дарадцу Байдэна, што захоп Пратасевіча — «вынік беспакаранасьці рэжыму»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by