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В Огайо произошла стрельба, есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Несколько человек стали жертвами стрельбы в городе Уэст Джефферсон американского штата Огайо. Об этом со ссылкой на данные телеканала NBC
Согласно опубликованным данным, перестрелка произошла 24 мая около 17:27 по местному времени. Тела трех человек были обнаружены в одном из домов города. При этом снаружи были обнаружены еще несколько трупов, однако точное количество погибших пока не известно.
В данный момент полиция оцепила место трагедии. Проводятся поиски подозреваемы и улик. Личности жертв устанавливаются.
Фото: Freepik
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Несколько человек стали жертвами стрельбы в городе Уэст Джефферсон американского штата Огайо. Об этом со ссылкой на данные телеканала NBC сообщает ТАСС. Согласно...
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