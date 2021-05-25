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В Огайо произошла стрельба, есть жертвы

25.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Огайо произошла стрельба, есть жертвы

Несколько человек стали жертвами стрельбы в городе Уэст Джефферсон американского штата Огайо. Об этом со ссылкой на данные телеканала NBC сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, перестрелка произошла 24 мая около 17:27 по местному времени. Тела трех человек были обнаружены в одном из домов города. При этом снаружи были обнаружены еще несколько трупов, однако точное количество погибших пока не известно.

В данный момент полиция оцепила место трагедии. Проводятся поиски подозреваемы и улик. Личности жертв устанавливаются.

Фото: Freepik

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Несколько человек стали жертвами стрельбы в городе Уэст Джефферсон американского штата Огайо. Об этом со ссылкой на данные телеканала NBC сообщает ТАСС. Согласно...
 
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