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Парламент обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию

25.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламент обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию

Сегодня Парламент нашей страны обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию. Этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании в Овальном зале.

Поправки касаются единого дня голосования.

Выборы в местные советы депутатов, которые должны были состоятся до 18 января, планируется перенести на 2023 год, и объединить с парламентской избирательной кампанией.

А главный блок изменений в Конституцию – по её основным разделам – белорусы примут на референдуме. Он пройдет как самостоятельная политическая кампания.

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Сегодня Парламент нашей страны обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию. Этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании в Овальном зале. Поправки...
 
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