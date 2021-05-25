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Парламент обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию
Источник материала: ОНТ
Сегодня Парламент нашей страны обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию. Этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании в Овальном зале.
Поправки касаются единого дня голосования.
Выборы в местные советы депутатов, которые должны были состоятся до 18 января, планируется перенести на 2023 год, и объединить с парламентской избирательной кампанией.
А главный блок изменений в Конституцию – по её основным разделам – белорусы примут на референдуме. Он пройдет как самостоятельная политическая кампания.
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Сегодня Парламент нашей страны обратится к Президенту с просьбой изменить Конституцию. Этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании в Овальном зале. Поправки...
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