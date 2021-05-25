Как изменились рынки в Беларуси и сколько лет самому старому базару в Минске?

Источник материала: ОНТ

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Любой город в древности имел свою торговую площадь. Например, в Минске, где сейчас находится метро Немига, еще в XI веке располагался Нижний рынок. Он просуществовал аж до 1928 года. Историки пишут, что базар был очень тесным и с крошечными лавками. Многие даже раскладывали свой товар прямо на земле.

В конце XIX – начале XX веков в Минске появляются рыбный и конный рынки. На Суражской, где сейчас Институт культуры, был базар, где продавали исключительно сало. Его так и называли сальником.





Нельзя пройти мимо и легендарной Комаровки. Открыли рынок в 1980-м году. Его построили по образцу московского Черемушкинского рынка и челябинского торгового центра. И сегодня этому месту, вместо современных супермаркетов, отдают предпочтение многие минчане. Ведь знают, что там всегда самые свежие и вкусные продукты.

Сейчас рынки в Беларуси – это огромные торговые пространства, где можно найти всё, что угодно. Для покупателей создаются всё большие удобства – крытые помещения, парковки, терминалы для оплаты картой, сертифицированный товар. Продавцам – комфортные прилавки, уборные, горячая и холодная вода.

Из столетия в столетие места для торговли преображались, но неизменным оставалось одно – атмосфера, царящая внутри. Это шум, манящий запах еды и бесконечные споры о цене.

Фото: БЕЛТА, planetabelarus.by , komarovka.by

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