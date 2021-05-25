Семь человек погибли от отравления газом на пищевом комбинате в Китае

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере семь человек погибли от отравления токсичным газом на пищевом комбинате в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла в понедельник 24 мая в 14:57 по местному времени (9:57 по Минску), когда экстренные службы получили сообщение об инциденте на пищевом комбинате «Фужун суньлэй», расположенном в городе Ибинь (уезд Чаннин).

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в здании комбината тела пяти человек, еще двое были найдены без сознания. Утром вторника медики подтвердили их смерть. Еще один человек пострадал, он уже находится в сознании, а его состояние оценивается, как стабильное.

Предположительно, причиной отравления мог стать выброс сероводорода. Причины и детали инцидента устанавливаются, по его факту проводится расследование.

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